Las "lágrimas de fumadores y argentinos" hacen arder las redes esta semana

El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley antitabaco y lo enviará al Congreso para su tramitación. ¿Fumar o no fumar en las terrazas? Esa es la cuestión que trae de cabeza a los usuarios de redes sociales. La norma prohibiría fumar y vapear en terrazas, playas, piscinas, instalaciones deportivas y otros espacios al aire libre. Todavía no está en vigor, pero mientras unos celebran la noticia, otros van llorando por las esquinas quejándose de la medida. "Me alegra que el CIS diga que se puede pasar del voto de los fumadores", ironiza @donmitxel-oficial.bsky.social; "No entiendo cómo está el ambiente tan seco, con la cantidad de lágrimas de fumadores y/o argentinos que tenemos últimamente", se ríe @CarlWinslou; "Yo habilitaba sitios para fumadores, así en medio de un campo muy aislado por ejemplo, en medio de un desierto, no sé", expone @86Monik37.

Si se prohíbe fumar en las terrazas sería el decimoquinto final de la hostelería. — Profeta Baruc (@profetabaruc.bsky.social) 22 de julio de 2026 a las 16:50

Me alegra que el CIS diga que se puede pasar del voto de los fumadores. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 21 de julio de 2026 a las 20:09

- De ésta saldremos mejores. - Pues ahí fuera tampoco se podrá fumar. - Pues ya no salgo. — CELESSON (@chemapizca.bsky.social) 23 de julio de 2026 a las 15:40

La prohibición de fumar en las terrazas provocará que empiece a fumar en las terrazas mucha gente que no fumaba y vota LIBERTAD. — CELESSON (@chemapizca.bsky.social) 22 de julio de 2026 a las 13:09

La victoria de España en el Mundial de fútbol también ha traído cola durante la semana. Más allá de la alegría y de las celebraciones, las redes se han plagado de memes con Unai Simón como protagonista. Objetivamente, el guardameta español tuvo poco trabajo durante el partido, ya que a los argentinos les costó bastante generar ocasiones de gol y rematar a puerta. Los usuarios de redes sociales se cachondeaban diciendo que el portero de la selección española podría haber "teletrabajado".

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Dentro de las celebraciones de la segunda estrella también ha habido hueco para la confrontación política en redes. El autor de gol, Ferran Torres, llevó una gorra roja en la que ponía Make Spain Great Again, copiando el eslogan MAGA que usa Trump, acto que no gustó nada: "Sabíamos que Ferran no era el más listo; veo que ahora también constatamos que es apolítico. Qué cosas", postea @diegoebarros.

Otro momento muy criticado ha sido el protagonizado por Baena en la Moncloa, cuando optó por mirar hacia otro lado mientras le daba la mano al presidente del Gobierno: "Baena no le ha faltado el respeto a Pedro Sánchez. Se lo ha faltado a sí mismo y a los millones de los españoles que le han votado", postea @52municipios. Tampoco se han escapado de los comentarios de los tuiteros el intento de Trump de salir en la foto durante el levantamiento de la copa y los futbolistas "pasados de copas" en el escenario de Cibeles.

Todavía no han pasado dos días y ya hay varios jugadores que se han caído del pedestal. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 21 de julio de 2026 a las 20:52

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.