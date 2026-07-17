"Peinado podría requerir a Begoña Gómez que acredite que no mató a Manolete", los memes de la semana

El juez Peinado sigue incansable tras Begoña Gómez. El caso contra la esposa del presidente del Gobierno acabará ante un jurado popular, aunque la Audiencia de Madrid ha dejado fuera parte de los delitos que planteaba el magistrado. Mientras tanto, el misterio del sello perdido se ha desinflado: Peinado pidió a Gómez que acreditara su viaje al Reino Unido porque su pasaporte no tenía marcas de entrada ni de salida. Gómez presentó los billetes y recordó un pequeño detalle: el país utiliza controles electrónicos y no siempre estampa los pasaportes. Los usuarios de redes sociales se han hecho eco de todo este esperpento y sus comentarios no tienen desperdicio: “Lo bueno del juez Peinado es que va tan a saco que al final hasta gente muy de derechas se está dando cuenta de que lo suyo es una persecución judicial sin sentido”, apunta @BenderOfuscado, “Begoña Gómez es CULPABLE de ser la mujer del presidente, con el agravante de ser mujer, y eso lo sabe cualquier jurado popular”, opina @carlab.bsky.social, “Tal y como entiende la justicia el juez Peinado, podría enviarle requerimiento a Begoña para que acredite que no mató a Manolete, la presunción de culpabilidad es clara y ahora es el acusado quien debe demostrar su inocencia, como con Franco”, ironiza @donmitxel-oficial.bsky.social.

Tal y como entiende la justicia el juez Peinado, podría enviarle requerimiento a Begoña para que acredite que no mató a Manolete, la presunción de culpabilidad es clara y ahora es el acusado quien debe demostrar su inocencia, como con Franco. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 13 de julio de 2026 a las 21:54

Si he entendido bien lo de Begoña, los jueces creen que a una mujer se le hace caso en función del grado de poder de su marido, y no en función de sus propios méritos. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 17 de julio de 2026 a las 11:08

Begoña Gómez es CULPABLE de ser la mujer del presidente, con el agravante de ser mujer... y eso lo sabe cualquier jurado popular. Besitos — Carla B™ (@carlab.bsky.social) 16 de julio de 2026 a las 16:44

Si hay dudas con la legalidad de las decisiones arbitrales en la final contra Argentina, que pongan en el VAR al juez Peinado. Tampoco ganaremos, pero le pitarán 15 fueras de juego a Begoña Gómez, como poco. — CELESSON (@chemapizca.bsky.social) 17 de julio de 2026 a las 12:08

“En el PP se plantean darle a Feijóo una bocina y que no hable, como Harpo Marx”, el tuitómetro de la semana Ver más

En un intento de mostrarse más cercanos, la familia real difundió un vídeo en el que se les veía durante la semifinal de España en el Mundial.. El modo de abrazarse, de sentarse en el sofá, de celebrar los goles, e incluso la decoración de la sala ha sido objeto de mofa para los usuarios de redes que no se han cortado un pelo valorando la estampa. "Pero qué salón es ese, parece que han visto el partido en el tanatorio de San Jerónimo", se cachondea @moedetriana.

La detención de Héctor de Miguel en Salamanca ha hecho sonar todas las alarmas en redes sociales. ¿Qué está pasando? ¿Están persiguiendo a un humorista por hacer humor? La indignación copa los post en X y Bluesky donde se denuncia que el humorista pasara la noche en el calabozo. “Otro animal en peligro de extinción es el humorista de izquierdas”, escribe @wilma78.bsky.social.

Otro animal en peligro de extinción es el humorista de izquierdas. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 16 de julio de 2026 a las 18:16

Lo de Quequé es un nuevo aviso que nos da el sistema. — Bob Estropajo 🇵🇸 (@bobestropajo.bsky.social) 16 de julio de 2026 a las 13:32

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.