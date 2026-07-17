Sánchez acompañará a la selección española en la final del Mundial ante Argentina

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá a la final del Mundial de fútbol del próximo domingo en Nueva York en la que la selección española se disputará el campeonato con la de Argentina.

Más grande, más caro y más excluyente: las contradicciones sociales del Mundial 2026 Ver más

Moncloa había avanzado inicialmente que no se desplazaría a Nueva York debido a que el lunes, 20 de julio, tiene una visita oficial a Argelia, pero después había informado de que estaba intentando cuadrar agendas para estar presente en ese partido.

El Gobierno ha confirmado este viernes la presencia en el partido de Sánchez, quien al término del encuentro se desplazará directamente desde Nueva York a Argel para la visita oficial que tiene prevista.

Zarzuela ya había adelantado esta semana que en esa final estarán presentes tanto los reyes como la princesa Leonor y la infanta Sofía.