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MUNDIAL DE FÚTBOL

Sánchez acompañará a la selección española en la final del Mundial ante Argentina

  • El presidente del Gobierno acudirá al MetLife Stadium y viajará después a Argel, mientras que la Familia Real también estará presente en el encuentro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita el puesto de mando avanzado del incendio forestal de Los Gallardos (Almería).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita el puesto de mando avanzado del incendio forestal de Los Gallardos (Almería). Francisco J. Olmo (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá a la final del Mundial de fútbol del próximo domingo en Nueva York en la que la selección española se disputará el campeonato con la de Argentina.

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Moncloa había avanzado inicialmente que no se desplazaría a Nueva York debido a que el lunes, 20 de julio, tiene una visita oficial a Argelia, pero después había informado de que estaba intentando cuadrar agendas para estar presente en ese partido.

El Gobierno ha confirmado este viernes la presencia en el partido de Sánchez, quien al término del encuentro se desplazará directamente desde Nueva York a Argel para la visita oficial que tiene prevista.

Zarzuela ya había adelantado esta semana que en esa final estarán presentes tanto los reyes como la princesa Leonor y la infanta Sofía.

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