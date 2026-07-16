El gallego busca revitalizarse con un plan que enmienda la política lingüística de Feijóo

El texto llamado a convertirse en el nuevo Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega (PXNLG), presentado este pasado miércoles, consta de más de 300 páginas y unas 700 medidas en busca de "reconducir unas tendencias claramente dañinas para el gallego". Con la mirada lógica puesta en la enseñanza y en la puerta abierta que deja a introducir cambios en el polémico decreto del plurilingüismo, el documento propone cientos de actuaciones en diferentes sectores —más o menos concretas— para mejorar la situación del idioma.

El refuerzo y recuperación de la transmisión intergeneracional de la lengua, el impulso y promoción del gallego entre la juventud y en el ocio, y el fomento de la lengua entre la población inmigrante son algunas de las claves de este nuevo PXNLG. El documento, además, cita en varias ocasiones la necesidad de "derribar los prejuicios sobre el gallego", los mismos que, tal y como advirtieron diferentes estudios de la Real Academia Galega (RAG) o del Consello da Cultura Galega (CCG), impulsó la política lingüística llevada a cabo por la Xunta desde la llegada de Núñez Feijóo al poder en 2009, especialmente entre la juventud, en la que incluso caló el mito de la "imposición". Una enmienda a toda una época y a un discurso que impulsó el retroceso del idioma.

El plan para el gallego insta en varias ocasiones a “derribar los prejuicios sobre el gallego” y "superar los estereotipos negativos"

En la necesidad de recuperar esa transmisión intergeneracional del gallego, el PXNLG asegura que "es necesario superar los prejuicios y los estereotipos negativos susceptibles de generar discriminación, exclusión social y minorización sobre el gallego y empoderar socialmente la lengua propia de Galicia". Y habla de "derribar" esos prejuicios y de "educar sobre la utilidad" del idioma.

De hecho, entre las medidas concretas propone campañas de comunicación dirigidas a distintos tipos de familia, "con el foco en aquellos prejuicios concretos que es necesario derribar". Y pone ejemplos: el de no hablar gallego con los niños y niñas o con figuras de autoridad, vincular el idioma con lo rural o con el nivel socioeconómico bajo.

El plan insta a la CRTVG a impulsar "programas, series y concursos que valoren y fomenten la autoestima de los gallegohablantes"

También insta a la CSAG —antigua CRTVG— y a los medios de comunicación a incrementar su papel "como actores de difusión de la lengua gallega y de su uso desprejuiciado en el entorno familiar". Incluso reclama "programas, series y concursos que valoren y fomenten la autoestima de los gallegohablantes y atraigan el interés de los no gallegohablantes con contenidos de aprendizaje lingüístico pasivo y modelos positivos". Y pone como posibles opciones la de establecer colaboraciones con youtubers, influencers, educadores y divulgadores gallegos "para crear contenido familiar atractivo".

El documento recomienda "sensibilizar a las familias sobre las ventajas de que sus descendientes conozcan la lengua gallega, así como de la conveniencia de que la adquieran de forma temprana, como mejor garantía para que se instalen en ella de manera adecuada y puedan después acceder a otros idiomas" y reclama que se "garantice" que todos los servicios públicos prestados a las familias "se ofrezcan" en el idioma del país.

ANPAS y actividades extraescolares

Entre el conjunto de medidas que propone a las diferentes administraciones para "dinamizar la lengua gallega en el ámbito familiar" está la creación de un observatorio que haga un "seguimiento" de la evolución del uso del gallego en las familias o incluir en las contrataciones y subvenciones públicas para prestaciones "cláusulas de disponibilidad lingüística". También "promover la competencia y uso activo" de la lengua en el personal de los servicios públicos a las familias.

Además, y más allá de lo que tenga que ver con los centros educativos, el PXNLG pide "aumentar la presencia del gallego en la infancia", con acciones "para los contextos de la vida escolar fuera del aula" como campañas de sensibilización y formación lingüística para las ANPAS para el fomento del gallego en las actividades extraescolares o en el comedor.

Relacionado, en el ámbito asociativo y deportivo, el documento propone crear "un distintivo que reconozca a las entidades asociativas que empleen el gallego en su funcionamiento y proyección social" y "ofrecerles un modelo lingüístico en el que desarrollar su actividad" en la lengua propia. Además, también se apuesta por la “presencia del gallego en las convocatorias de subvenciones, aportaciones o ayudas públicas” dirigidas a estos colectivos.

El documento profundiza en la población inmigrante y en la necesidad de que vea el gallego 'como elemento de integración'

Además, el considerable aumento de la población inmigrante en Galicia lleva también a que el PXNLG dedique un amplio espacio a las recomendaciones y medidas propuestas para este colectivo. El objetivo, aclara, es que el gallego sea visto "como elemento de integración" y que la población llegada de fuera aprecie la lengua y la cultura gallegas también "por la importancia que tiene formar parte de un grupo cultural y de una nueva identidad cultural para vivir en comunidad".

Entre las medidas propuestas destaca la creación de "programas de bienvenida y acogida lingüística en el ámbito municipal para familias, adaptándolos a las casuísticas de origen, idioma, edades, perfil socioeconómico", facilitando así que "incorporen el gallego como lengua de comunicación", acercándoles actividades, recursos didácticos y actividades alrededor del idioma.

En este aspecto, y en el ámbito educativo, se prevé "la creación también de aulas de acogida destinadas a la integración social, educativa y laboral de la juventud inmigrante en centros de enseñanza, ayuntamientos y entidades asociativas", así como acciones de formación lingüística y cultural para la adquisición de competencia comunicativa.

El PXNLG llama a "aprovechar el amplio y espontáneo uso del gallego en los distintos sectores laborales donde participan las personas inmigrantes" y su "actitud favorable" o la "facilidad que las personas de determinadas procedencias tienen para los idiomas".

El plan propone programas de 'bienvenida y acogida lingüística' en los municipios para que las familias migrantes 'incorporen el gallego como lengua de comunicación'

Entre las iniciativas a implantar, se propone crear un "premio anual a la integración lingüística, que distinga al inmigrante neohablante que alcance mayor nivel en el dominio de la lengua o que más destaque en su uso" o constituir una "comunidad de intermediadores lingüísticos para trabajar con la población inmigrante, y proporcionarles la formación necesaria para abordar temas no solo educativos, sino también laborales y sociales".

Se debe, recomienda el plan, "aprovechar la preocupación de la persona inmigrante por no perder sus raíces para que comprenda la importancia de conocer las costumbres y tradiciones de aquí a la hora de integrarse en nuestra cultura".

Por otra parte, los espacios de ocio y entretenimiento de la infancia y de la juventud son otros ámbitos donde el plan anima a intensificar las medidas. Así, apuesta por "aumentar la oferta, doblar y localizar productos audiovisuales de entretenimiento infantil" y "crear productos de consumo masivo para niños y niñas en gallego, como álbumes de cromos o barajas de dibujos de moda". También recomienda colaborar con empresas de marcas infantiles para "incluir el gallego en los juguetes convencionales de distribución en los grandes mercados y acompañarlos de campañas de visibilidad".

Ocio nocturno y verbenas

Entre las propuestas se incluye la de establecer para las actividades de ocio y tiempo libre "un vínculo directo entre el uso del gallego y la calidad de la actividad", y pone como ejemplos aquellas que tengan "valor ecológico, contenido no sexista, respeto a la diversidad o conciencia democrática". También la creación de un "voluntariado lingüístico" para programas de intercambio y convivencia entre gente joven con el gallego como lengua vehicular.

En cuanto a la juventud, el plan pide acciones ambiciosas en el ocio, especialmente en ámbitos urbanos para evitar su "desgalleguización", y llega a concretar algunas medidas con mucho detalle, como "un programa de actividades nocturnas en locales hosteleros mediante juegos grupales de cultura popular, de preguntas y respuestas (a semejanza de las Quiz Night del Reino Unido)" u "organizar rutas de ocio con artistas locales en lengua gallega" y "darles peso" a aquellos que usen el gallego en la programación de los festivales.

Entre las propuestas está la de acordar con las orquestas el uso de la lengua propia en las verbenas y 'versiones en gallego de los éxitos musicales'

Incluso las "verbenas y fiestas populares" tienen un apartado propio, en el que el PXNLG propone "organizar foliadas y otras actividades gastronómicas y artísticas de carácter popular, promoviendo la presencia del gallego en su desarrollo", “promover la producción musical en gallego”, crear una "feria de las fiestas gallegas" con un festival de orquestas, pero también llegar a "acuerdos con los agentes artísticos de orquestas y espectáculos para fomentar la presencia del gallego en los contratos, en la publicidad y en la relación con el público".

El texto llega a instar a que se promueva "la versión al gallego de los éxitos musicales más representativos del año para incorporarlos al repertorio de las fiestas". Todo con el objetivo de que el idioma propio “sea percibido como lo natural” en estos ámbitos.

"Contratos estables" para el doblaje

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Además, también se piden "contratos estables con estudios de doblaje" para producir versiones en gallego de contenidos de entretenimiento de éxito, así como establecer una "línea de financiación y apoyo para un número de proyectos de alto impacto por año, referidos a ámbitos como: series de televisión o en línea, grupos musicales, juegos y creadores de contenido (streamers) con potencial masivo".

Los creadores de contenido e influencers son también objetivo del plan, que pide que se apoye el trabajo de aquellos "que tengan el gallego como lengua habitual", ya sea "abriéndoles puertas, organizándoles eventos" o promocionándolos en medios y festivales. Una forma más de "facilitar referentes gallegohablantes para la juventud", uno de los objetivos claros que marca el documento.

Entre las medidas, el plan también insta a los medios públicos gallegos a "incrementar la visibilización de la programación específica destinada a infancia y juventud" y pide en la TVG "series de ficción juvenil atractivas para adolescentes" o "contenidos en gallego en clave de humor para acercarse a la juventud".