La Xunta convoca a dos personas fallecidas y nueve jubiladas para elegir su plaza como funcionarios

Entre principios de 2019 y comienzos de 2024 la Xunta convocó casi una treintena de procesos selectivos en su plantilla en diferentes modalidades, desde el acceso libre a la promoción interna y la funcionarización, en especialidades muy diversas. Afectaron a personal de muy diversas categorías y especialidades, como enfermería, fisioterapia, educación social, psicología, terapia ocupacional o gestión, entre otras.

Mientras esto sucedía, a finales de 2022 el Tribunal Constitucional estableció que el personal que adquiere la condición de funcionario debe obtener un destino definitivo y no provisional, como sucedía hasta ese momento. La aplicación de esa doctrina cogió a la Xunta con los deberes sin hacer. Tenía a cientos de personas que habían obtenido plaza en los citados procesos selectivos sin asignar destino definitivo por una demora que venía reprochando el personal afectado, sindicatos de la función pública e incluso el Consello de Contas.

La demora en convocar al personal que superó procesos selectivos entre 2019 y 2024 para elegir destino definitivo aboca ahora a la Xunta a corregir su propia resolución para eliminar del llamamiento a profesionales que en este tiempo murieron o se jubilaron

Esa tardanza acaba de llevarla a convocar a ese proceso de elección a casi una docena de personas que tienen imposible participar en él. Nueve porque en el tiempo transcurrido ya les llegó la edad de jubilación y dos porque fallecieron en este período.

El pasado 7 de julio, la Consellería de Facenda e Administración Pública publicó en el Diario Oficial de Galicia la resolución por la que emplazaba a todo este personal a la elección de destino definitivo mientras, al mismo tiempo, desarrollaba también otras tareas pendientes como concursos de traslados aplazados durante lustros. En múltiples centros de trabajo comenzaron a advertir inexactitudes o carencias que apenas una semana más tarde el propio Gobierno gallego se vio obligado a admitir en el propio DOG para enmendarlas. Entre ellas, la convocatoria de personal jubilado y fallecido.

La orden ahora corregida también cancela la participación en la elección a personas que ya tienen destino definitivo o que ganaron en los juzgados a la Xunta, que espera nuevas derrotas por su tardanza en adaptarse al criterio del Constitucional según el cual el funcionariado tiene que incorporarse con destino definitivo y no con uno provisional previo

En una nueva resolución emitida este pasado lunes 13 y publicada este martes, Emprego Público introduce varios cambios en la orden de principios de mes. Entre ellos, "eliminar" a las dos personas fallecidas (ambas auxiliares de clínica que habían aprobado las oposiciones de 2019). También a las nueve personas jubiladas: dos auxiliares de clínica que habían superado el proceso de funcionarización, cinco médicos y médicas que habían entrado en el turno de acceso libre en 2019 y dos educadoras sociales que realizaron las oposiciones del mismo año.

La misma resolución resuelve eliminar de la elección de destino definitivo a varias personas más por causas diversas. Desde media decena de funcionarias que ya están ocupando puestos definitivos hasta cumplir una sentencia judicial o evitar tener que cumplir otras inminentes, ya que son múltiples las funcionarias y funcionarios que pidieron formalmente ante el Tribunal Superior de Xustiza acogerse al criterio dictado por el Tribunal Constitucional. En muchos de estos procesos el TSXG paralizó su decisión hasta que el Tribunal Supremo dictase sentencia al respecto en casos de personal de la Xunta que habían llegado a esa instancia. En fechas recientes el Supremo está emitiendo sentencias favorables a convertir, como pedía el funcionariado, los puestos provisionales en definitivos.

A la luz de este cruce de resoluciones y correcciones, el Sindicato de Enfermería SATSE apuntaba este martes a la "demora de más de cinco años por parte de la Xunta en resolver los concursos oposición" como causa de que incluso personas fallecidas llegasen a ser convocadas. "El retraso en la adjudicación es enorme" y además "las plazas ofertadas desde 2019 y hasta 2024 no son las reales que tenemos en 2026, lo que coloca a los profesionales en una situación de indefensión", toda vez que no pueden optar a plazas que se crearon de 2024 en adelante.

El sindicato de enfermería SATSE advierte de un 'malestar enorme' en el personal por el 'enorme retraso', causa de estas 'irregularidades', y también por el 'insultante' margen que Función Pública otorga para escoger destino, apenas 'dos o tres días'

"El malestar es enorme y todo debido" a que la Xunta "alargó los plazos de manera imprudente y no tuvo en cuenta la situación real", lamentan en un contexto en el que además, advierten, la indignación del personal crece por los "plazos para la adjudicación de plazas". SATSE ve "insultante" que lo tengan que hacer "en dos o tres días", impidiendo "que puedan valorar con tiempo qué destino es más favorable a sus intereses" por las características del puesto de trabajo, la localidad en la que se desempeña, los horarios u otros condicionantes personales y profesionales.

Facenda vuelve a atribuir al covid la lentitud en culminar las oposiciones

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Como ya había hecho a finales de 2025, la Consellería de Facenda vuelve a atribuir la lentitud en culminar procesos selectivos de su personal desde 2019, con consecuencias como convocar para elegir destino definitivo a personas jubiladas e incluso fallecidas, a las consecuencias de la pandemia de la COVID-19. Preguntada por estos hechos y por las críticas del sindicato SATSE al respecto, la Consellería con competencias en empleo público vuelve a incidir en este argumento.

El Gobierno gallego admite que en oposiciones como las de Enfermería pasaron dos años desde los exámenes (2021) hasta la asignación del primer destino al personal.

En respuesta a praza.gal, Facenda resalta que el proceso de enfermería que ahora culmina fue convocado en noviembre de 2019 —a las puertas de la pandemia— y que, "junto con otros 27, se vio afectado por la declaración de emergencia derivada de la COVID y sus restricciones, por lo que no fue posible realizar los exámenes hasta pasado más de un año de su convocatoria". Concretamente, los de Enfermería no pudieron organizarse hasta marzo de 2021.

La propia Xunta evidencia que transcurrieron dos años desde los exámenes hasta que, en abril de 2023, las personas que aprobaron recibieron destino provisional. "Ahora, una vez resuelto el correspondiente concurso de traslados, convocamos a las personas que superaron este proceso selectivo para la elección de primer destino definitivo", evidencia en la misma respuesta a este diario.