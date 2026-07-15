Alonso, Rodri o los rivales de Florentino y Laporta: el dinero del deporte español se refugia en Luxemburgo

Luxemburgo, el segundo Estado menos poblado de la Unión Europea (UE), es famoso por sus ventajas fiscales. Multitud de grandes fortunas y empresas de todo el mundo escogen el país para crear sociedades y mover su dinero. En la mayoría de casos, establecerse en el Gran Ducado les sirve para pagar menos impuestos que en sus lugares de origen. Las tretas y la operativa fiscal del país son conocidas en las altas esferas y el deporte español no es una excepción.

De Fernando Alonso a Rodri Hernández. O de Enrique Riquelme a Víctor Font, quienes en los últimos meses han intentado desbancar a Florentino Pérez y Joan Laporta como presidentes del Madrid y del Barça, respectivamente. Son solo cuatro de la multitud de nombres vinculados al deporte español que han creado sociedades en Luxemburgo para operar con su dinero desde allí y que ahora revela OpenLux, una investigación periodística —liderada por Le Monde y OCCRP— realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre como medio en exclusiva para el caso de España.

El fondo 'sostenible' del capitán de la selección

Uno de los nombres más famosos entre los españoles con sociedades en Luxemburgo es el de Rodrigo Hernández. Más conocido como Rodri, el futbolista del Manchester City y capitán de la selección española posee el 37,5% de la sociedad luxemburguesa Bestinver Alternative Investments SCA SICAV-RAIF, según ha podido comprobar infoLibre en el registro mercantil del Gran Ducado. El otro 62,5% pertenece a Paul Buscail —que aparece en el registro como Pol Francesc Buscail Pavía—, quien fue director general de la Federación Catalana de Fútbol y en la actualidad es CEO de Promoesport, una empresa dedicada a la representación y gestión de carreras de futbolistas de primer nivel.

Un fondo de inversión alternativa reservado (RAIF, por sus siglas en francés) es un vehículo financiero que inversores profesionales y grandes patrimonios utilizan en Luxemburgo para invertir en una amplia gama de activos. Una de sus ventajas es que no necesita una autorización previa del registrador luxemburgués y, por tanto, puede constituirse y comenzar a operar muy rápidamente.

En el caso del fondo de Rodri Hernández y Paul Buscail, se constituyó en septiembre de 2024 y tomó la forma de una SCA (société en commandite par actions). Además, opera como una SICAV (sociedad de inversión de capital variable), ya que el fondo puede modificar su patrimonio libremente, tanto al alza como a la baja, sin necesidad de modificaciones o aprobaciones formales. Las SICAV, de hecho, sirven, entre otras cosas, para que puedan entrar y salir inversores de forma ágil y sencilla sin que los cambios en el patrimonio supongan un problema para la sociedad.

El fondo está gestionado por Bestinver, una firma que se dedica a la gestión de activos e inversiones y que opera fondos de inversión, de capital riesgo o figuras de inversión colectiva como las SICAV para multitud de clientes. Bestinver es una marca española y pertenece a la multinacional Acciona.

El objetivo de la sociedad de Hernández y Buscail es, según sus propias cuentas, invertir en otro fondo de Bestinver: el Bestinver Infra II. De acuerdo con Acciona, se trata de un fondo de capital riesgo dirigido principalmente a inversores profesionales. Los activos del mismo son "infraestructuras de alta calidad en Europa, América del Norte y otras posibles geografías". La empresa requiere una inversión mínima de al menos 100.000 euros que se debe mantener durante diez años. Y el fondo cuenta ya con activos en Suecia, donde tiene un parque eólico, o en Estados Unidos, donde ha comprado una residencia de estudiantes de la Universidad de Texas.

Este fondo maestro —la sociedad/fondo luxemburgués únicamente es el vehículo financiero que el futbolista, residente en Reino Unido, y el CEO, residente en Andorra, utilizan para invertir en el maestro, que se encuentra en España— tiene ya comprometidos más de 119 millones de euros por parte de los distintos inversores a 31 de diciembre de 2025, según las cuentas hechas públicas por Acciona. Además, al estar gestionado desde España se encuentra registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La sociedad del capitán de la selección española, que jugará este domingo la final del Mundial, cataloga la inversión en el fondo maestro como sostenible ante las autoridades de Luxemburgo. Según el fondo maestro, fueron sostenibles a nivel medioambiental el 58,6% de sus inversiones en el último ejercicio con cuentas públicas. Los fondos de inversión en Luxemburgo tienen que abonar un impuesto anual llamado taxe d’abonnement (impuesto de suscripción). No se cobra a los inversores individuales, sino directamente al propio fondo, pero este paga tipos más reducidos respecto a la parte de patrimonio que se haya invertido en actividades sostenibles o verdes.

A 31 de diciembre de 2024, la compañía de Rodri tenía un compromiso de inversión de 500.000 euros con el fondo maestro de Acciona —de los cuales 375.000 ya habían sido transferidos—. Aun así, la cifra tendrá que ir aumentando en los próximos años, ya que la ley en Luxemburgo requiere a los vehículos de inversión como las SICAV un capital mínimo de 1,25 millones de euros; y la sociedad de Hernández y Buscail tiene el compromiso con Bestinver de invertir al menos el 85% de su capital en el fondo maestro. En principio, Acciona mantiene abierto el periodo durante el cual se puede invertir en el fondo hasta 2028.

La SCSp y el sushi de Alonso

Pero Rodri no es el único deportista de élite español que invierte desde Luxemburgo valiéndose de las ventajas de las sociedades que operan desde allí. Fernando Alonso, la estrella española de la Fórmula 1, también cuenta con una sociedad en el pequeño pero lucrativo país.

Alonso, que reside en Mónaco —el micro-Estado también es conocido por sus ventajas fiscales—, posee en Luxemburgo el 45,73% de Tokyo Invest SCSp, una sociedad creada en febrero de 2024 para la gestión de inversiones y participaciones financieras a nivel internacional.

Las SCSp (société en commandite speciale) son el instrumento estrella de la opacidad financiera de Luxemburgo. Se trata de un tipo de sociedad que no tiene que presentar cuentas anuales y que permite a los socios y accionistas no registrarse en el documento de constitución de la misma. Así, resulta imposible fiscalizar al detalle el valor o actividad de las mismas o establecer un histórico del accionariado. Los verdaderos dueños de la empresa en cada momento solo constan —o deberían constar— en el registro de titularidades reales, que no es de acceso libre. infoLibre ha podido comprobar en ese registro que Alonso es propietario de casi la mitad de Tokyo Invest SCSp, pero no se puede saber desde cuándo ni cuál es el volumen de negocio de la empresa o qué inversiones concretas tiene.

Aun así, los datos mercantiles públicos de Tokyo Invest parecen remitir a las inversiones en el sector alimentario de la estrella del automovilismo. En 2025 se hizo público que Fernando Alonso había invertido en una cadena de sushi danesa, Sticks'n'Sushi, junto al fondo especializado en el sector de la alimentación McWin Capital Partners. En el registro de Luxemburgo, Alonso consta como propietario parcial de Tokyo Invest, pero también aparecen otros dos nombres: Paloma Gamo Giménez y Malgorzata Ewa McGovern.

Ambas controlan parte del capital de la sociedad por otros medios; es decir, no son necesariamente las propietarias, pero sí tienen control sobre la sociedad, por ejemplo, a través de otra compañía que sea en parte la dueña de la sociedad principal o porque otros accionistas les hayan cedido su derecho a voto.

En el caso de Malgorzata Ewa McGovern, controla de esa forma más del 50% de Tokyo Invest SCSp. De origen polaco, es la mujer de Henry McGovern, fundador del fondo McWin, y tanto ella como Gamo Giménez constan como propietarias de Sticks'n'Sushi, según páginas danesas. El fondo McWin es también propietario de restaurantes en Madrid, como Bel Mondo o Villa Capri.

La estructura y personas de referencia de Tokyo Invest hace pensar que la empresa podría servir para controlar la marca Stick'n'Sushi o tener algún tipo de relación con la misma. En muchas ocasiones, por ejemplo, empresas extranjeras crean filiales en Luxemburgo para repartir los dividendos en este país y beneficiarse de su baja carga fiscal. Pero, una vez más, la opacidad mercantil del Gran Ducado no permite comprobar si este es el caso de la empresa de Alonso.

Presidenciables de Barça y Madrid

No solo los deportistas de élite están utilizando las tretas fiscales y mercantiles de Luxemburgo. Otras personalidades del deporte español también han apostado por el Gran Ducado. Es el caso de Víctor Font y Ferran Soriano. Font es un empresario que ha sido candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona en 2021 y 2026. En ambas ocasiones perdió ante Joan Laporta. La última vez hace solo unos meses. Font es, además, uno de los fundadores del diario catalán Ara.

Soriano, socio y amigo de Font, es director ejecutivo del Manchester City, equipo inglés, desde 2012. Además, entre 2003 y 2008 fue vicepresidente económico y director general del Barça, durante el mandato de Laporta. También fue presidente de Spanair desde 2009 hasta la desaparición de la aerolínea en 2012.

Ambos comparten dos sociedades en Luxemburgo. Se trata de Melta SCSp y Melta GP Sàrl. Cada uno tiene un tercio de ambas sociedades. El restante 33,33% corresponde a Valérie Marie Marcelle Holvoet, según la información del registro luxemburgués consultada por infoLibre.

Las dos fueron constituidas en 2021 y tienen como objetivo la inversión y participación en otras sociedades, aunque a día de hoy, al menos Melta GP Sàrl no mueve apenas dinero y no parece estar muy activa. De nuevo, sobre la otra compañía, como en el caso de Alonso, no se puede saber mucho, ya que se trata de una SCSp. infoLibre ha preguntado tanto a Font como a Soriano por los negocios de las dos sociedades en el Gran Ducado. Ninguno ha respondido a las consultas de este medio.

En el caso de Font, además, consta en el registro de Luxemburgo que también controla el 50% de Delta Partners Luxembourg SV Coop. SA. Esta sociedad pertenece a Delta Partners, una firma de inversión y consultoría global que fundó él mismo. En 2020 Font vendió Delta Partners a la consultora FTI. Ahora Font trabaja para FTI consulting y tampoco ha respondido por qué Delta Partners tiene una filial en Luxemburgo, controlada en parte por él, cuando la empresa no tiene sede en ese país.

Otro aspirante a mandamás del fútbol con negocios en Luxemburgo es Enrique Riquelme. El empresario valenciano, que perdió las elecciones a la presidencia del Real Madrid contra Florentino Pérez hace tan solo un mes, tiene de forma indirecta el 56,44% de dos sociedades: NewCo Holding EUR 30 Sàrl y NewCo Holding EUR 31 Sàrl.

Estas sociedades luxemburguesa fueron creadas en febrero de este mismo 2026, así que todavía no han tenido que presentar cuentas ante el registro de Luxemburgo. Aun así, de nuevo, se trata de sociedades que tiene ncomo pretensión invertir y adquirir participaciones en otras empresas. Esa finalidad es habitual en las empresas luxemburguesas, ya que es la forma de que sean propietarias de filiales u otras compañías en otros países y poder beneficiarse así de las ventajas fiscales que ofrece el país a través de este tipo de esquemas societarios.

Además, en la constitución ante el registro luxemburgués, la inscripción de las dos sociedades identificadas como NewCo Holding EUR corrió a cargo de Centralis Group, un grupo empresarial con sede en el Gran Ducado que se dedica precisamente a administrar fondos y otros servicios corporativos para empresas y firmas de multitud de países. Las dos sociedades parecen ser nuevas filiales de Grupo Cox, el grupo empresarial a nivel internacional que preside Enrique Riquelme.