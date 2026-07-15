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POLÍTICA

Rajoy evita disculparse por su comentario racista sobre Francia y acusa al Gobierno de "provocar ruido"

  • El expresidente carga en su nueva columna contra Sánchez y Albares por trasladar sus disculpas a las autoridades francesas y les reprocha que "ellos no piden perdón por nada"
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la Casa de Galicia de Madrid, a 04 de marzo de 2026.
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la Casa de Galicia de Madrid, a 04 de marzo de 2026. Europa Press

Mariano Rajoy ha respondido a la polémica provocada por su comentario sobre la selección francesa cargando contra el Gobierno. Tras la victoria de España por 0-2 en las semifinales del Mundial ante los galos, el expresidente ha publicado la noche de este martes una nueva columna en El Debate con la que acusa al Ejecutivo de "provocar ruido" y "distraer la atención", pero evita disculparse o matizar su afirmación de que la selección gala no tenía jugadores franceses.

Bajo el titular Hay que tener buen humor, Rajoy reprocha al Gobierno la respuesta diplomática que dio a sus palabras y agradece de forma irónica a las autoridades la atención que le han prestado durante el campeonato. "La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones", incide.

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El expresidente va más allá y acusa al Ejecutivo de estar más interesado en "chivarse a un ministro extranjero" y "hacer una reverencia a un primer ministro" para "provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo".

Las alusiones apuntan al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que trasladó las disculpas del Gobierno a su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, y a Pedro Sánchez, que durante su visita a París por el 14 de julio manifestó ante el primer ministro Sébastien Lecornu sentirse "muy avergonzado" por las palabras del expresidente.

Además, Rajoy concluye su columna devolviendo al Gobierno la exigencia de disculparse. "Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros”, asegura. Todo ello sin explicar qué quiso decir con su comentario y sin dirigirse a los futbolistas afectados. "Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso. ¡Viva España!", concluye.

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