La lírica y (o) la vida

El vigilante de la luna - Ricardo Virtanen

Thémata. Sevilla, 2025.

El vigilante de la luna lleva un subtítulo explicito: Metaforismos líricos. Es la última entrega de este autor que elige la brevedad entre sus formas literarias, como es este libro y otros suyos de aforismos, además de su gusto por el haiku, que también practica.

Ricardo Virtanen, madrileño de origen finlandés, es músico y un escritor polifacético: poesía, novela, crítico literario y aforista. Ha publicado en el ámbito de este género, Pompas y circunstancias (2007), Laberinto de efectos (2014), El funambulista ciego (2019), Bazar de esquirlas (2019) e Interruptores (2022, junto a Carmen Canet). Además ha coordinado las Antologías temáticas La sonrisa de Nefertiti, sobre la felicidad, y Un instante en el paraíso, sobre la belleza.

El título de este volumen, El vigilante de la luna, nos lleva a uno de sus referentes, Jules Renard.

Los aforismos de este libro son predominantemente líricos, así la poesía y la vida serían el denominador común de ellos. Lo filosófico y conceptual acecha. Contienen las dosis e ingredientes necesarios del aforismo contemporáneo: sin grandilocuencia ni didactismos, se alejan de lo moralista y sentencioso y están abiertos a que el lector se pare y le den que pensar, con añadidos de ironía y humor negro.

A modo de conversación, estas frases emprenden un diálogo con la existencia. Están envueltas con el aroma del haiku, género, como hemos comentado, en el que Virtanen es asiduo: “Cuando despertamos en el campo, las gotas de rocío son las campanas invisibles que el silencio nos regala”, “Otoño, ¿por qué hiciste de mi verano un galápago invertebrado?", “Investiguemos que saben los jardines de la luna”, “Mirar una flor mucho tiempo eterniza”, “Los paisajes se han convertido en visiones finiseculares”, “La niebla te susurra incoherencias maravillosas”, “El haiku se embelesa de instante y nunca llega a mañana”, entre otros.

Pasean por sus aforismos los temas recurrentes de la vida y la literatura. Así: El paso del tiempo: “Lo fugitivo es la rosa que no olvidamos mientras vivimos”, “El tiempo no se detiene, aunque esté parado”, “Aquellas delirantes noches en que notamos que envejecemos; La vida: ¿Vivir es una muerte dulce?”, “Un soplo de vida es suficiente para negar el precipicio”, “Vivir, resucitar a cada instante en los claros de un bosque”; La muerte: “La muerte no tiene razón de ser”, “Toda muerte es prematura si antes no hemos pensado suficientemente en ella”, “Que la nieve te sea leve”; El amor: “El amor aprieta, pero ahoga.”, “El sexo con amor no deja de ser una perita en dulce.”, “Mi corazón, una metáfora letraherida”; La libertad “Qué libertad la del pájaro, es verdad. ¿Y la libertad de nuestra mirada?; La gramática: “Los amores imposibles son declarativamente intransitivos”, ”Arde en mis manos el ‘mientras’, cuando aún soy ‘todavía’.”, “Futuro perfecto. Esos tiempos verbales que nos crean falsas expectativas ilusionantes.”; La música: “La música de las esferas. ¿El universo se corrompe?”, “En poesía, la realidad es cante jondo.”, entre otros.

Intercala entre este sorteo de temas definiciones sobre el aforismo: “Un aforismo es polen, no trigo limpio.”, “Los aforismos no huelen a nada.”, “A los aforismos los ves venir, pero no los ves llegar.”. También transitan por este libro, otros temáticas como la belleza, la felicidad, los sueños, la soledad, el dolor, el silencio, el arte... es decir todo lo que nos roza recorre estas líneas, también.

Al igual, pasean una serie de escritores que el autor cita o alude: Oscar Wilde, Walt Whitman, Homero, Auguste Villiers, Lope de Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, entre otros.

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Con este paseo por la vida nos lleva su autor a recordarnos la brevedad de la vida y cómo no estamos atentos a las pequeñas cosas, a los instantes que son tan importantes: ”Qué rápido pasa la vida cuando no prestamos la atención adecuada.”

Por eso Ricardo Virtanen en este recopilatorio sobre la existencia nos dice metafóricamente que “El vigilante de la luna obtiene tantos triunfos como derrotas.”, y también nos sugiere que “Seamos breves, pero infinitos.”.

*Carmen Canet, crítica literaria y aforista. Su último libro es “Telegramas” (Libros del Aire, 2025).