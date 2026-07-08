Gobierno y sindicatos critican las palabras de Feijóo sobre las bajas y el absentismo laboral: "Es un disparate"

Las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral han provocado un aluvión de críticas para el presidente del PP por parte del Gobierno y los sindicatos. "Que casi 1,2 millones de personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir", dijo Feijóo, que añadió que se debe abordar el asunto "con o sin acuerdo, sentar a patronal y sindicatos y tomar una decisión".

El líder de los populares aseguró que "todo aquello que supere un 4-5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude, hay que abordar este asunto con las comunidades autónomas, el Gobierno central y la patronal y sindicatos, y si llegamos a un acuerdo, fantástico, y si no llegamos, qué le vamos a hacer, pero España no puede dedicar 30.000 millones a esto".

La primera en criticar las palabras del fraude ha sido la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha recordado al líder del PP que detrás de cada baja médica hay un facultativo por lo que cuando habla de fraude, de lo que está hablando es de "fraude de los profesionales sanitarios que recetan esas bajas".

"Las altas y las bajas son actos médicos", ha recalcado García, que ha tachado de "desafortunadas" las palabras del presidente del PP al "equipararlo a la palabra cáncer".

Se preguntó también Feijóo qué ocurre con un absentismo como el de nuestro país y cuestionó que un trabajador cobre lo mismo cuando va a trabajar que cuando se encuentra de baja. "Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?", señaló, para después decir que, si la Administración pública considera que un ciudadano puede "darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y prestaciones", este tipo de absentismo "no se sostiene".

También el presidente del Gobierno ha recogido las palabras de Feijóo para criticar que "quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está", ha escrito el jefe del Ejecutivo en X, en el que ha asegurado que el Gobierno está "del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla".

Feijóo dice que las bajas médicas son “un cáncer”, mintiendo y ya de paso estigmatizando.



Las bajas son un acto médico y detrás de cada baja hay un profesional que la prescribe.



Lo que hay que preguntarse es qué está enfermando a nuestra sociedad y ahí ahora mismo la vivienda… pic.twitter.com/9KZr29etH1 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) July 7, 2026

"Los derechos no se recortan. Se defienden", ha señalado también Sánchez, que ha contestado así a la propuesta de Feijóo ante un grupo de empresarios vascos para abordar el "cáncer" del absentismo laboral para lograr reducirlo con o sin acuerdo sindical y a su cuestionamiento de que un trabajador cobre lo mismo y tenga las mismas prestaciones cuando va a trabajar que cuando no lo hace.

Trabajo y sindicatos cargan contra Feijóo

A las críticas se han sumado también la vicepresidenta, ministra de Trabajo y principal figura política de Sumar, Yolanda Díaz, y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que han cargado este martes contra el presidente del PP.

En un mensaje publicado en su cuenta de BlueSky, Díaz ha afeado que "estar enfermo no es una elección" pero "elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando más vulnerables están, sí lo es".

"Feijóo deja claro qué hará si llega a ser presidente del Gobierno. No lo vamos a permitir", ha añadido.

En ese mismo sentido, Torró ha criticado en su cuenta de X que las prioridades de Feijóo consisten en ampliar los derechos del concebido no nacido "mientras se recortan para los trabajadores que enferman". "Cuanto más ultra, mayor es su despropósito".

El PSOE ha cargado contra el proyecto "ultra" de Feijóo, que "está dispuesto a pasar por encima del diálogo social y del Estatuto de los Trabajadores para imponer recortes a quienes más protección necesitan".

Por otro lado, CCOO y UGT creen que las palabras del líder popular son un "disparate". Unai Sordo ha asegurado que "mandar a la gente a trabajar enferma, reducir las prestaciones por baja que paga la empresa, aunque hayan sido pactadas entre trabajadores y empresas o presuponer un fraude masivo en las bajas, más que un programa electoral, es una declaración de intenciones".

Además, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, destacó que lo pactado en los convenios tiene "fuerza de ley" y por ello se debe "respetar": "El absentismo conlleva sanciones, porque no tiene justificación. Meter el mismo saco las bajas laborales, permisos y licencias, es un disparate".