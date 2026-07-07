Mónica García y Rita Maestre ganan las primarias de Más Madrid para las elecciones de 2027

La ministra de Sanidad, Mónica García, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, han conseguido el apoyo de la militancia en el proceso de primarias, por lo que serán las candidatas en las elecciones de 2027 a la presidencia de la Comunidad de Madrid y del consistorio, respectivamente.

Con una participación del 90,04% de militantes del censo autonómico, en el proceso interno celebrado entre el 4 y el 6 de julio se ha elegido también las candidaturas municipales para otros 21 ayuntamientos de la región, ha explicado el partido en un comunicado.

En el ámbito autonómico, la candidatura encabezada por García junto a Manuela Bergerot, con el lema 'En Madrid hay partido' ha obtenido el 80% de los votos a las cabezas de lista frente al 20% de apoyos conseguidos por la otra candidatura que se presentaba a las primarias, 'Más Madrid Abierto'.

De los 44 puestos elegibles que conformaban la relación final de candidatos, 42 serán ocupados por integrantes de la candidatura ganadora y 2 por la otra, de acuerdo al sistema de listas abiertas y desbloqueadas bajo el método aritmético Dowdall.

La lista definitiva a falta de posibles fichajes y coaliciones electorales queda conformada en sus primeros puestos por Mónica García (1), Manuela Bergerot (2), Emilio Delgado (3), Marta Carmona (4) y Gabriel Ortega Sanz (5).

En el ámbito municipal, la candidatura 'Barrio a Barrio' liderada por Rita Maestre junto a Daniel Ayuso ha obtenido el 81,2% de los votos emitidos a las cabezas de lista, frente a 8,8% cosechados por 'Más Madrid Abierto'.

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De los 28 puestos en liza en la votación, 26 corresponden al equipo presentado por Maestre y 2 a la candidatura 'Más Madrid Abierto', en aplicación del mismo sistema electora.

La lista estará encabezada por Rita Maestre (1) seguida de Daniel Ayuso (2), Lucía Lois (3), Pablo Padilla (4) y Olga Martínez López (5).

Más Madrid ha adelantado que estas candidaturas se irán completando y creciendo con nuevos perfiles de la sociedad civil y voces independientes en los próximos meses.