Hay que salir de la OTAN ya, antes de que estornude Trump

Este presidente Trump, con su America first, es un peligro. Para todos. Sus decisiones unilaterales ponen en riesgo a la Unión Europea y a España.

Veamos lo que acaba de ocurrir, y con quién no hay que ser aliados, ni para unos ejercicios navales. Y, por supuesto, el secretario general de la OTAN (de Estados Unidos), Mark Rutte es otro peligro y del que cualquier país miembro debería deshacerse.

Este secretario general de la OTAN, Rutte, ha subrayado el 18 de junio de 2026, en una entrevista con Fox News, el apoyo europeo a la acción militar de Estados Unidos contra Irán, y ha revelado que miles de vuelos han despegado de bases europeas para respaldar esa acción. "Estamos hablando de entre 4.000 y 5.000 misiones de vuelo", afirmó Rutte.

Mark Rutte, durante la entrevista, subrayó que los aliados, "incluida Italia, han aplicado los acuerdos bilaterales existentes en materia de bases y sobrevuelos".

En base a esas declaraciones de esa autoridad de la OTAN, del conocimiento de los datos que manifiesta, se hacen las siguientes consideraciones y consejos al gobierno español que debieran significar el abandono de la OTAN y desprenderse de cualquier alianza militar con Estados Unidos, por lo menos mientras que el presidente Trump y cualquier acólito esté en la Casa Blanca.

La primera consideración es que el ataque efectuado por Estados Unidos e Israel a la República Islámica de Irán es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional.

La segunda es que el secretario general de la OTAN manifiesta su apoyo a un ataque militar ilegal.

El secretario general de la OTAN, con conocimiento de los pormenores, afirma que se han utilizado para dichos ataques ilegales acuerdos bilaterales entre los atacantes, y específicamente de Estados Unidos y un número de países europeos miembros de la OTAN y presumiblemente de la Unión Europea.

La siguiente consideración lógica es que, desde el punto de vista del derecho internacional, Irán está legitimado para contraatacar a los directos atacantes y los orígenes y el apoyo logístico que hayan recibido los atacantes. Es decir, está legitimado para contraatacar a los atacantes y a cada uno de los países europeos que bilateralmente hayan facilitado los ataques ilegales.

Pero a continuación, sabemos que los Estatutos de la OTAN y el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea establecen que si un Estado europeo es atacado por un tercer país, el resto de los países miembros de la OTAN y de la Unión Europea deben defender a dicho país y, en su caso, atacar al país originario del ataque.

¿Para qué aumentar un presupuesto militar al servicio unilateral estadounidense, que es el que dicta quién es el enemigo?

Si sumamos todas estas consideraciones, se percibe un grave problema de defensa y cohesión europea.

Decisiones bilaterales afectan al conjunto de los miembros de la OTAN y de la Unión Europea.

Decisiones bilaterales que son ilegales desde el plano del derecho internacional pueden afectar al conjunto de los miembros de la OTAN y de la Unión Europea.

Por lo tanto, las conclusiones son evidentes.

Dado que el secretario general de la OTAN apoya ataques ilegales contra terceros países, el gobierno español debe pedir la dimisión del actual secretario general de la OTAN, Sr Rutte. Además, el gobierno de España, dada la existencia de relaciones bilaterales de miembros de la OTAN y de la Unión Europea que pueden desembocar y han cubierto decisiones (bilaterales) ilegales, desde el punto de vista de derecho internacional, conoce que afectan a su seguridad y compromisos militares de España. Ante ello, hay que replantear el automatismo del funcionamiento de la OTAN y del propio Tratado de la Unión, excluyendo la defensa mutua del conjunto de los aliados ante decisiones bilaterales ilegales o simplemente unilaterales (de Estados Unidos). Dadas las actuales superposiciones de relaciones bilaterales, bases militares conjuntas de diversos miembros de la OTAN y de la UE, la estructura de la OTAN y la toma de decisiones unilaterales de algún miembro de la OTAN, y la imposibilidad fáctica de modificar comportamientos ajenos ilegales, el gobierno español debería salir de la OTAN y, de paso, prescindir de las bases conjuntas hispano estadounidenses.

Por último, una nota al pie.

El asalto a las Flotillas de hace unas semanas, por parte israelí, se hizo en aguas internacionales, cerca y con permiso de Grecia, Chipre, la base inglesa en Chipre que ayuda a Israel en su control e inteligencia de la palestina Gaza. Los países mencionados son miembros de la OTAN y los dos primeros de la Unión Europea. Dado que los barcos de las Flotillas (Sumud y Freedom Flotilla) tenían pabellones europeos, Francia, Italia, Polonia, Grecia, Reino Unido,... por activistas españoles iba el Bribón(a), el antiguo yate del emérito rey, y que su derrota era pública a través de su señalización satelital, conocida por el ejército israelí, pero también por todos los demás ejércitos, incluyendo los de la OTAN, ¿por qué no fueron defendidas las Flotillas por la OTAN y el conjunto de países de la Unión Europea, según dictaminan tantos Estatutos y Tratados, el derecho internacional, y se permitió durante días que hubiera abordajes de unos piratas de un tercer país, como es Israel?

¿Para qué aumentar un presupuesto militar al servicio unilateral estadounidense, que es el que dicta quién es el enemigo?

Prescindamos de Rutte, la OTAN y las bases militares hispano trumpistas.

Y rompamos el bloqueo de Gaza, paremos el genocidio en Palestina y combatamos la ocupación y colonización israelí.

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Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.