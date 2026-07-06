Feijóo promete extender a toda España la ley del "concebido no nacido" de Ayuso si gobierna

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció este lunes en Antena 3 que, si llega a La Moncloa, aprobará una ley estatal del "concebido no nacido”, la misma norma que la Comunidad de Madrid acaba de sacar adelante con los votos del Partido Popular y Vox. “Cuando una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público”, señaló. “Lo hice en el año 2011 en Galicia y la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea”, prosiguió.

Lo que hizo Feijóo en la Xunta fue circunscribir esta medida a familias numerosas dentro de su normativa autonómica. Ayuso, sin embargo, ha reconocido al “concebido no nacido” como miembro de la unidad familiar a efectos administrativos para ayudas que usan renta familiar, becas, transporte, alquiler joven y beneficios fiscales, además de permitir acceder a ventajas de familia numerosa desde después de la semana catorce de gestación.

Ayuso saca adelante la ley que incluye al concebido no nacido en la unidad familiar Ver más

El líder del PP presentó la norma como una medida de apoyo a las familias y a la natalidad, inspirada directamente en la legislación aprobada por el Ejecutivo de Ayuso. “Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”, manifestó.

La decisión del principal líder de la oposición refuerza una tendencia que ya venía consolidándose dentro del PP, la incorporación al discurso nacional de propuestas que hace apenas unos años ocupaban el espacio político de Vox. El movimiento tiene además una evidente carga simbólica. La expresión "concebido y no nacido" no forma parte de la terminología habitual del ordenamiento jurídico español, tal y como explicó infoLibre, y ha sido utilizada de forma recurrente por los sectores más conservadores y por organizaciones contrarias al aborto para desplazar el debate desde la protección social durante el embarazo hacia el reconocimiento del feto como sujeto diferenciado.

Precisamente esa fue una de las principales críticas que recibió la norma madrileña durante su tramitación. PSOE y Más Madrid denunciaron que la ley no respondía tanto a un cambio en las políticas familiares como a la incorporación al ámbito institucional de un marco ideológico impulsado desde hace años por la extrema derecha. Ambas formaciones anunciaron además su intención de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional.