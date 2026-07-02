Ayuso saca adelante la ley que incluye al concebido no nacido en la unidad familiar

El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, gracias a los votos a favor del Partido Popular y de Vox, la ley promovida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que reconoce al concebido no nacido —el nasciturus— como un miembro más de la unidad familiar a efectos administrativos.

Con esta aprobación, la presidenta autonómica materializa uno de los principales compromisos ideológicos que adquirió durante su primera campaña electoral en 2019. La nueva norma permitirá a las familias de la región acceder a ayudas autonómicas y beneficios fiscales derivados del nacimiento de un bebé desde el mismo momento en que se acredite el embarazo, si bien la aplicación de algunas de estas ventajas requerirá un mínimo de semanas de gestación.

En la práctica, el hecho de que el nasciturus sea tenido en cuenta desde que se acredite clínicamente el embarazo afectará a la concesión de becas de comedor o a las ayudas para estudiar Bachillerato y el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, partidas fuertemente impulsadas por el Ejecutivo madrileño. Por otro lado, las familias con dos hijos que esperen un tercero podrán acceder a las ventajas propias del título de familia numerosa, como deducciones fiscales, rebajas en el abono de transporte público o exenciones de tasas. Para este supuesto, la ley exige que se haya superado la semana 14 de gestación, mientras que en los casos de embarazos múltiples la normativa estipula que se tendrá en cuenta por separado a cada uno de los concebidos.

Para gestionar estos nuevos derechos, la Comunidad de Madrid creará un certificado específico de "familia asimilada a familia numerosa". La obtención de este documento será obligatoria para las familias que quieran beneficiarse de la medida y tendrá una validez legal que se extenderá hasta los tres meses posteriores a la fecha prevista para el parto.

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La aprobación definitiva de la iniciativa se ha producido en un pleno extraordinario convocado exclusivamente para este fin. Inicialmente, el Gobierno regional tenía previsto elevar la ley en el último pleno del período ordinario de sesiones celebrado el pasado 18 de junio, pero la Mesa de la Asamblea paralizó la tramitación en el último momento. El motivo de este retraso fue la advertencia del PSOE madrileño, que denunció y demostró que el expediente administrativo que había llegado a la Cámara autonómica estaba incompleto.

Durante el trámite parlamentario, el texto original ha sufrido ligeras modificaciones mediante la incorporación de tres enmiendas presentadas por el propio Grupo Popular. Estas han servido para homogeneizar la semana mínima de gestación exigible en los distintos supuestos, habilitar al Gobierno autonómico para desarrollar la norma mediante futuros decretos y reglamentos, y garantizar que todos los trámites vinculados a esta ley puedan realizarse tanto de forma telemática como presencial.

En cuanto a los plazos de aplicación, el grueso de la norma entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). No obstante, la administración madrileña se ha reservado un margen de seis meses desde dicha publicación para hacer efectivo el reconocimiento de la nueva condición de familia asimilada a familia numerosa.