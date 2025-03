Lo anunció el 27 de diciembre de 2023. La Comunidad de Madrid empezaría a dar, a partir de ese 1 de enero, una nueva ayuda enmarcada en una de las políticas que mejor abandera su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Desde 2024, las familias que tuvieran un parto o una adopción múltiple podrían acceder a un pago de 1.800 euros por cada bebé. Es decir, 3.600 euros por gemelos o mellizos y hasta 5.400 por trillizos. "Queremos un Madrid que apueste por la vida. Una región donde los niños sean los protagonistas", dijo durante su investidura. Sin embargo, poco hay más allá de los anuncios. Tan sólo 210 personas recibieron esta ayuda en 2024. Y ahora, este año, la medida estará presupuestada con dos millones de euros menos.

A finales de 2023 se proyectaron tres millones de euros, una cantidad que en octubre de 2024 se prorrogó con tan sólo un millón en la hucha, un hecho que la secretaria de Igualdad del PSOE madrileño, Lorena Morales, considera la prueba de que las medidas de fomento de la natalidad de la líder conservadora son un "absoluto fracaso". "A Ayuso sólo le hemos importado las mujeres si éramos madres, pero es que ya ni eso", lamenta. Y no sólo por el recorte, sino también por el limitado alcance de la ayuda.

Según los datos a los que ha accedido la diputada en la Asamblea de Madrid a través de una pregunta registrada en la Cámara, tan sólo se presentaron 335 solicitudes durante todo 2024. Pero es que ni siquiera se concedieron todas: tan sólo las recibieron 210 familias, una cifra que supone tan sólo el 26% del total de los partos múltiples que hubo en la Comunidad de Madrid en todo 2023, el último año del que el Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene datos. En concreto, entonces hubo 785 nacimientos dobles, 14 triples y uno cuádruple. 800 en total, una cifra similar a la que se registró en 2022 (801) y 2021 (802).

Sin embargo, hace poco más de un mes sacaba pecho en X del incremento que había experimentado la natalidad en la región en los últimos doce meses. "Cuando nacen menos niños y apenas hay políticas a favor, estas noticias nos hacen especial ilusión. Apostamos por la vida", dijo en un mensaje en la red social en el que compartió que, según el INE, el número de nacimientos en Madrid había aumentado en noviembre de 2024 un 5,24%, 4,44 puntos más que la media nacional.

infoLibre ha preguntado a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales cuáles son las razones que explican tan pocas concesiones, así como los motivos por los cuales se ha reducido en dos millones de euros la partida presupuestaria y las razones que explican las denegaciones de la prestación, pero todavía no ha obtenido respuesta.

Sin espacio para las personas migrantes

Morales, por su parte, hace su propio diagnóstico. Y cree que el propio diseño de la ayuda explica su "fracaso". En concreto, y como especificó la Comunidad de Madrid en su anuncio, para ser beneficiaria de la ayuda la persona solicitante debe ser española o extranjera con residencia legal, estar empadronada en la región y tener una renta per cápita de la unidad familiar inferior a 30.000 euros. Y todo eso, lamenta la socialista, deja fuera a todas las familias migrantes, además de perjudicar a las monoparentales, que tienen menos renta pero el mismo límite a la hora de realizar su solicitud.

No es la primera vez que ocurre. Y por eso Morales no cree que se trate de un error de diseño de la medida, sino de una política consciente. Recuerda para argumentarlo la que fue la otra medida estrella en materia de natalidad aprobada por Ayuso: la ayuda de 500 euros al mes para madres menores de 30 años con renta también inferior a 30.000 euros pero un empadronamiento de, mínimo, cinco años —que inicialmente se marcó, no obstante, en diez. "La mayoría de las madrileñas tenemos los hijos a partir de esa edad, y quienes podían hacerlo antes son las mujeres migrantes, que quedan fuera", lamenta la diputada. En 2023, según las cifras que publica el INE, los partos de mujeres mayores de 30 años supusieron el 77% del total.

En cuanto al alcance, los datos de esta prestación también muestran una evidente limitación de la ayuda. En concreto, y según los datos del propio Ejecutivo regional, fueron 20.300 las mujeres que pudieron beneficiarse de la ayuda en todo 2024. Si tomamos de nuevo como referencia los nacimientos de 2023 —el último año del que hay datos—, se observa que la medida anunciada tan a bombo y platillo por el Gobierno de Ayuso ni siquiera llegó a la mitad de las madres que dieron a luz ese año: alcanzó al 40% de los nacimientos. En este sentido, y según detalla Morales, si en 2024 esta medida estaba financiada con 43 millones de euros, este 2025 lo hará con 38. Cinco menos.

En la misma línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, anunció el pasado mes de octubre su propio Plan de Fomento de la Natalidad y la Conciliación 2024-2029. Eligió una escuela infantil para hacerlo y allí explicó que destinará 675 millones para una batería de hasta 50 medidas, entre las que se incluyen también pagos directos para, otra vez, personas empadronadas desde, por lo menos, cinco años atrás. Esta prestación se podrá solicitar a partir del próximo mes de noviembre, aunque tendrán derecho a ella los nacidos desde junio.