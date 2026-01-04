Yo no tengo la culpa de verte caer

Por favor, tú no tienes la culpa de nada.

Especulas con tu piso por un precio estratosférico e inasumible para gran parte de la sociedad pero es culpa del mercado.

Compras en supermercados que inflan los precios a costa de ahogar a los proveedores y de condiciones laborales bastante discutibles.

Eres fiel seguidor de creadores de contenido, periodistas y deportistas que se van de tu país para no tributar lo que les corresponde por sus elevados ingresos porque el Estado “les roba”.

Vas a disfrutar de tus grupos favoritos a grandes festivales de música que pertenecen a fondos de inversión con negocios inmobiliarios en territorios robados a los palestinos.

Escribes libros y creas falsas polémicas para así poder vender más ejemplares de los que podrías vender gracias a tu talento.

Compras productos a precios ridículos porque están fabricados por mano de obra prácticamente esclava.

Compartes mensajes racistas y machistas en redes sociales amparándote en el anonimato.

Piensas que siendo el penúltimo la culpa de todo lo que te pasa la tiene el último y no el primero. Eres fuerte con los débiles y débil con los poderosos.

Te molesta muchísimo que en tus libros, videojuegos, series y películas favoritas aparezcan, por fin, personas de otras razas o distintas identidades sexuales y lo atribuyes a una palabra que ni entiendes, todo es culpa de lo woke.

Justificas y jaleas los insultos a los que no piensan como tú pero tienes la piel finísima cuando alguien desmonta tu discurso y le acusas de censor.

Cuando todo se vaya a la mierda, solo sobrevivirán las cucarachas, las únicas que no tenían la culpa de nada

Crees que creadores que inundan las portadas de prensa, las televisiones y las redes y copan todos los medios están siendo cancelados pero callas ante las verdaderas cancelaciones.

Vendes productos cárnicos de calidad dudosa poniendo a la misma altura a quienes insultan y a quienes reciben esos insultos.

Has normalizado que se puedan comprar bebés.

Eres un patriota que sigues votando a partidos que están desmantelando los servicios públicos para todos para que hagan negocio unos pocos.

Votas a partidos que permiten el acoso sexual hasta que les pillan.

Comparas a un gobierno legitimo con uno dictatorial mientras tus simpatizantes se manifiestan con símbolos anticonstitucionales.

Tu corporativismo te impide ver que tu profesión se ha convertido en un nido de víboras oportunistas que harían cualquier cosa con tal de que gobiernen los tuyos, los legítimos dueños del poder.

No vacunas a tus hijos poniendo en peligro la vida del resto de niños porque la ciencia y tú no sois una pareja muy bien avenida.

Importas polémicas de mierda de la ultraderecha estadounidense a los que te desean Felices Fiestas.

¿Cómo vas a ser culpable tú de nada por ser machista, terraplanista, fascista, rentista, racista, malista, oportunista o colaboracionista?

La culpa fue del cha cha chá, la culpa de todo la tiene Yoko Ono, todos los políticos que son iguales y sobre todo la culpa de todo la tiene la maldita polarización.

Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer.

Cuando todo se vaya a la mierda, sólo sobrevivirán las cucarachas, las únicas que no tenían la culpa de nada.