Marco Rubio agradece el trabajo "fantástico" de Machado, pero asegura que trabajarán con Delcy

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reconoció este domingo la labor de la "fantástica" líder opositora venezolana, María Corina Machado, pero advirtió que la mayoría de su movimiento "ya no está presente" en Venezuela, por lo que Washington trabajará de momento con el Gobierno de Caracas en pos de una pronta transición.

"María Corina Machado es fantástica, y la conozco desde hace mucho tiempo (...), pero aquí está la realidad a la que nos enfrentamos, la realidad inmediata que es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato", dijo Rubio a NBC News. La administración Trump se está enfocando en "lo que sucederá en las próximas dos o tres semanas, dos o tres meses".

El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que EE.UU. desea "un futuro brillante para Venezuela, una transición a la democracia", un día después de que Washington capturara en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, y los enviara a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo.

Rubio aseguró que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, es alguien con quien sí se puede negociar, a diferencia de Nicolás Maduro, quien rompía cualquier acuerdo establecido con Estados Unidos.

"La diferencia es que la persona que estaba a cargo (Maduro), aunque no legítimamente en el pasado, no era alguien con quien se pudiera trabajar. Simplemente no podíamos trabajar con él", manifestó Rubio al canal CBS. Maduro "no es una persona que alguna vez haya cumplido alguno de los acuerdos que hizo", manifestó el secretario.

"Rompió todos los acuerdos que hizo, se burló de la Administración Biden (2021-2024) con el acuerdo que hicieron con él", agregó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró en una rueda de prensa tras la detención de Maduro que "sería muy difícil" para Machado presidir la nación, al considerar que la Premio Nobel de la Paz "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país".