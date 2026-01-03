Comunicado de la líder opositora María Corina Machado sobre el golpe de Estado en Venezuela

La líder opositora María Corina Machado ha difundido un comunicado en el que sostiene que Nicolás Maduro afronta desde este momento a la justicia internacional por presuntos crímenes y da por agotada cualquier salida negociada, atribuyendo a Estados Unidos la decisión de hacer “valer la ley”.

El texto defiende la necesidad de una transición democrática inmediata, reclama la liberación de los presos políticos y reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, al que atribuye el mando de la Fuerza Armada, al tiempo que llama a la movilización ciudadana dentro y fuera del país para consolidar el cambio político.

Este es el comunicado de María Corina Machado íntegro:

Venezolanos,

Llegó la HORA DE LA LIBERTAD!

Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley.

Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa.

Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando.

Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran.

Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS.

A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales.

A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela.

En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto.

VENEZUELA SERÁ LIBRE!

Vamos de la mano de Dios, hasta el final.

María Corina Machado

03 de enero del 2026