El Gobierno desclasificará los documentos del 23F

El Consejo de Ministros desclasificará el martes los documentos vinculados al golpe de Estado del 23F, según han informado este lunes fuentes del Gobierno. Se salda así "una deuda histórica con la ciudadanía", asiente el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El líder socialista ha expresado en redes sociales que "la memoria no puede estar bajo llave" y ha añadido que "las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre".

La desclasificación, matizan las mismas fuentes, se hará efectiva el miércoles, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de entonces, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la web oficial de Moncloa.