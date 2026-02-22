ERC aprueba la corriente interna de Joan Tardà, que apuesta por un frente de izquierdas

El consejo nacional de ERC dio luz verde ayer sábado a la creación de la corriente interna Àgora Republicana, impulsada por el exdiputado Joan Tardà, y que defiende la creación a nivel electoral de un frente de izquierdas, una idea similar a la del líder de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, según recoge EFE.

ERC recuperó en su XXX Congreso la posibilidad de crear corrientes internas en el partido por primera vez desde 2011, tras un acuerdo de la dirección con los sectores críticos Nova Esquerra Nacional (NEN) y Foc Nou y el colectivo Àgora Republicana de Tardà.

La primera corriente en concretarse formalmente ha sido Àgora Republicana, pero se espera que en los próximos meses también den el paso para constituirse como tal algunos sectores críticos del partido, como el Col·lectiu 1 d'Octubre.

En paralelo, Rufián ha concretado esta semana su idea de crear un frente amplio de izquierdas, incluyendo a partidos nacionalistas e independentistas, y que plantea un reparto de provincias de forma que se presente en cada una el partido con más arraigo territorial, una propuesta que ha generado tensión en las filas de ERC.

El pasado mes de diciembre, Tardà explicó que Ágora Republicana planteará el debate sobre el "frente de izquierdas y soberanista" para convencer a la militancia y a la dirección del partido.