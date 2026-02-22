Los incidentes tras el fallido encuentro de 'therians' en Barcelona acaban con cuatro detenidos

El encuentro de therians convocado ayer en Barcelona, que resultó fallido ante la ausencia de estos jóvenes que actúan como los animales y tapan sus caras con máscaras, finalizó con incidentes cuando algunas personas lanzaron objetos y destrozaron mobiliario urbano, por lo que la Guardia Urbana y los Mossos intervinieron para desalojar la zona y detuvieron a cuatro personas.

Según los datos actualizados este domingo recogidos por EFE, la Policía de la Generalitat detuvo a tres personas, tres chicas menores de edad, acusadas de desórdenes públicos, mientras la Guardia Urbana detuvo a una persona mayor de edad.

Seguidores de los therians se habían dado cita a través de las redes sociales en la tarde de ayer en el Arc de Triomf de Barcelona, pero, finalmente, no aparecieron.

Sin embargo, hasta tres mil personas acudieron al lugar para poder ver y grabar con sus móviles a los seguidores de este nuevo fenómeno, que se ha hecho viral en las redes sociales.

Hacia las nueve de la noche, la concentración derivó en incidentes cuando algunas personas comenzaron a lanzar objetos y a romper mobiliario urbano, lo que obligó a la Guardia Urbana de Barcelona y a los Mossos d'Esquadra a intervenir para dispersar a los concentrados.

Los therians se han hecho famosos en las redes sociales, donde han publicado vídeos en los que aparecen enmascarados o enfundados en trajes de perros, gatos, zorros o serpientes, imitando sus movimientos y sonidos. Algunos incluso interactúan con animales reales en parques y sitios públicos.