Mercadona vuelve a vulnerar la libertad sindical de la CIG: despidos, penalizaciones y ocultación de información

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de condenar a Mercadona por ocultar a delegadas sindicales de la CIG (Confederación Intersindical Galega) en Pontevedra diversa información relacionada con la prevención de riesgos laborales que sí comunica a otros sindicatos. Una “vulneración del derecho fundamental de libertad sindical de la CIG” que es sancionada, además de con la obligación de facilitar la información ocultada, con una indemnización de 22.500 euros “por los daños morales”.

La condena del TSXG es una más en la sucesión de sentencias de diversos tribunales por toda Galicia que vienen reflejando cómo Mercadona toma represalias contra delegados o trabajadores del sindicato nacionalista con despidos o penalizaciones económicas, incluso “por el mero hecho de ser miembro del comité de empresa por el sindicato CIG”.

La condena ahora hecha pública por la CIG, con fecha del 6 de febrero, señala que la empresa no facilita a las delegadas sindicales de la CIG “la misma información en materia de prevención de riesgos laborales” que a otros sindicatos, no les entrega una copia del reglamento del Comité de Seguridad y Salud y no les informa de la identidad de los delegados sindicales de los otros sindicatos.

Unas actuaciones para las que “la empresa no acredita ninguna justificación”, dice la sentencia. Y una ocultación que “limita la posibilidad de contrastar, por parte de la demandante, si existe un trato diferenciado injustificado en la participación” en el órgano de seguridad y salud, en el que las delegadas de la CIG participan, al no ser delegadas de prevención, “con voz pero sin voto”, esto es, con la única limitación del voto pero no del acceso a toda la documentación necesaria para cumplir con sus funciones sindicales.

Ante esta sentencia la CIG, “sindicato mayoritario en Mercadona a nivel gallego”, denuncia “la política de represión sindical y de acoso laboral” de la empresa, reflejada en los últimos tiempos en diversas sentencias judiciales. Una situación ante la que el sindicato protestará con una concentración el 12 de marzo a las 11:30 horas delante del nuevo establecimiento de Mercadona en la calle García Barbón de Vigo.

Otros casos recientes

Antes de esta sentencia del TSXG sobre hechos ocurridos en Pontevedra, el pasado enero Praza.gal reveló una condena a Mercadona del Juzgado de lo Social 4 de Ourense por denegar de forma discriminatoria una prima de 5.000 euros a una trabajadora afiliada a la CIG. “Existe vinculación entre la denegación de la prima correspondiente al año 2024 y la circunstancia de pertenencia al sindicato CIG y participación en el proceso electoral”, decía la sentencia.

Mercadona vuelve a ser condenada por represaliar a una trabajadora afiliada al sindicato CIG Ver más

En la misma provincia de Ourense ya había habido otras condenas a Mercadona por hechos similares de penalizaciones económicas a empleados vinculados con la CIG que previamente eran bien valorados por la empresa. Así lo sentenciaron a comienzos de 2025 al menos los juzgados de lo Social número 1 y 3 de Ourense. En uno de los casos la sentencia llegó a decir que hubo “claramente una persecución hacia él, por el mero hecho de ser miembro del comité de empresa por el sindicato CIG”. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) también se había pronunciado a finales de 2024 sobre otro caso en la misma provincia ratificando que el despido de un trabajador estaba vinculado con su presentación a elecciones sindicales por la CIG.

La CIG viene obteniendo otras victorias judiciales contra Mercadona en otras provincias, como la que condenó a la empresa a comienzos del pasado año por despedir como “discriminación por enfermedad” a una trabajadora en Carballo. O la que en 2018 obligó a Mercadona a readmitir a una trabajadora de A Coruña a la que despidió estando de baja.

Además, y nuevamente en otro caso en el que la trabajadora implicada estaba defendida por la CIG, hace unos meses el TSXG pidió a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que investigue cómo gestiona las bajas Mercadona por la posibilidad de que coordinadoras de la empresa conozcan información “sensible” como los diagnósticos sanitarios.