El CESID recogió que el rey habló con Milans de manera confidencial para que no le perjudicara en el juicio

El CESID dio credibilidad a informaciones de círculos militares y de "ambientes castrenses de la capital" según las cuales el rey se entrevistó confidencialmente con el teniente general Milans del Bosch antes del juicio por el 23-F dentro de movimientos para tratar "que la Corona no salga lesionada en el proceso", según recoge EFE.

Según una nota interior de los servicios de inteligencia de la época fechada el 5 de febrero de 1982, poco antes del inicio de la vista oral el 19 de febrero, sobre "entrevistas de S.M. el Rey con militares implicados en el 23-F", don Juan Carlos se habría reunido en secreto con Milans del Bosch -uno de los altos mandos militares condenado por el golpe-.

El documento desclasificado refleja que en esos círculos "se dan por seguras algunas entrevistas confidenciales y sigilosas de S.M. el rey" con algunos de los principales implicados, y se menciona que "alguien muy importante de la Casa Real se ha entrevistado con el general Armada, matizando con él comportamientos de la vista oral del proceso" que iba a comenzar días después.

No aporta más detalles sobre quién fue quien supuestamente se reunió con Armada, otro de los condenados, pero sí se reseña que Jaime Milans del Bosch, quien contribuyó al golpe tomando con tanques las calles de Valencia, exigió que su entrevista fuera "con la propia persona real, no admitiendo intermediarios ni eslabones inferiores".

"En tales círculos de opinión se ASEGURA que, en efecto, el Rey se ha entrevistado confidencialmente con Milans de Bosch" y se constata que "por encima de todo se pretende que la Corona no salga lesionada del proceso" y que los intentos que pudiera haber "no provengan de los principales procesados" y de "reconocida vocación monárquica".

La nota del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), los antiguos servicios de inteligencia, reafirma que las opiniones no son de "callebajeros" y asegura que alguno incluso está "integrado en el sector militar" y no es un rumor popular sino de parcelas de opinión "cuantitativamente restringidas".