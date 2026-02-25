El Gobierno publica los documentos desclasificados del 23-F

El Gobierno acaba de publicar los documentos desclasificados del golpe de Estado de Antonio Tejero, el 23 de febrero de 1981. Esta desclasificación ya fue anunciada el pasado martes por la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en el Consejo de Ministros.

153 unidades documentales han salido a la luz 45 años después del intento de golpe. En ellos se desvelan desde diálogos de Tejero con sus familiares o con otras personas como Juan García Carrés, el único civil condenado por el golpe, hasta notas informativas del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) previas al asalto al Congreso de los Diputados.

El Gobierno ha habilitado un acceso a la documentación a través de la página web de Moncloa.