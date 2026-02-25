Muere a los 93 años Antonio Tejero, protagonista del golpe de Estado del 23-F

El exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que protagonizó la intentona de golpe de Estado el 23F, ha fallecido este miércoles a los 93 años, ha confirmado a EFE el despacho de abogados que representa a su familia.

La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

El 23 de octubre de 2025 circuló el rumor de que se había producido su muerte, que algunos medios llegaron a publicar, y la familia salió a desmentir el fallecimiento a través de un comunicado.

Este miércoles, uno de los hijos del exteniente coronel ha emitido un comunicado anunciando su fallecimiento. "Quiero comunicaros con profundo dolor que hoy, 25 de febrero del 2026, mi padre: Antonio Tejero Molina ha fallecido en compañía de todos sus hijos. Habiendo recibido los últimos sacramentos y la Bendición de Su Santidad León XIV. Doy infinitas Gracias a Dios por su vida entregada y generosa para con Dios, España y su familia. Ruego una oración por su eterno descanso. Gracias", reza el comunicado.

También desde el despacho de abogados que le representaba en la actualidad, la abogada Ángeles Cañizares señala que su muerte se ha producido a las 18:45 horas de este miércoles en Alzira (Valencia), donde residía con una de sus hijas. "Su fallecimiento se produjo de forma serena, en paz, rodeado de toda su familia y tras haber recibido los santos sacramentos", expone.

Y añade: "Toda la familia en el convencimiento absoluto de que 'la muerte no es el final', agradece de antemano todas las muestras de cariño y apoyo recibidas en estos momentos tan difíciles y ruega el máximo respeto a su privacidad".

Nacido en Málaga el 30 de abril de 1932, ingresó en 1951 en la Guardia Civil, y fue jefe de la comandancia de este Cuerpo en Guipúzcoa, de donde tuvo que pedir el traslado forzoso a raíz de unas declaraciones públicas en contra de la legalización de la ikurriña.

Ya destinado en Málaga, desautorizó una manifestación previamente permitida, medida que justificó en que España estaba de luto por la muerte en atentado del presidente de la Diputación de Vizcaya. Fue arrestado por decisión de la Dirección de la Guardia Civil.

Fue expedientado en 1978 por la carta abierta al Rey en "El Imparcial", en la que mostraba su disconformidad con la Constitución.

En noviembre de ese año fue arrestado de nuevo al aparecer su nombre ligado a la Operación Galaxia, que pretendía terminar con la naciente democracia española. El 8 de julio de 1980 fue condenado a siete meses y un día por participar en esta primera intentona golpista.

El 23 de febrero de 1981, Tejero, al mando de fuerzas de la Guardia Civil, asaltó el Congreso y mantuvo secuestrados al Gobierno y a los diputados en lo que intentó que fuera un golpe de Estado.

Durante esa noche, diversas autoridades militares, como el general Aramburu Topete y el general Sabino Fernández Campo, intentaron convencerle para que depusiera su actitud. Finalmente y tras hablar con el teniente coronel Fuentes Gómez de Salazar, que le comunicó que la acción golpista había sido abortada en el exterior, firmó su rendición, saliendo de la Cámara a las 12 de la mañana del 24 de febrero.

Junto a otros jefes y oficiales, el 3 de junio de 1982 el Consejo Supremo de Justicia Militar le condenó a 30 años de reclusión. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo el 22 de abril de 1983. Era condenado a la pena principal de 30 años y a la accesoria de pérdida de empleo.

Cumplió la primera parte de su condena en Alcalá de Henares (Madrid). El 6 de octubre de 1982 fue trasladado al Castillo de la Palma en Ferrol, tras descubrir el CESID otra intentona golpista y, el 28 de mayo de 1983, fue conducido a la prisión del Castillo de San Fernando, en la localidad gerundense de Figueras, donde era el único recluso.

En septiembre de 1987, su defensor pidió la absolución al Consejo Supremo de Justicia Militar, órgano encargado de revisar las sentencias del 23-F tras desaparecer del código castrense el delito de rebelión en tiempo de paz, pero la petición fue desestimada.

El 7 de febrero de 1991 el abogado Angel López Montero solicitó al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Militar de Barcelona la libertad condicional de Tejero, petición que fue denegada, al no haber cumplido las tres cuartas partes de la condena. A petición de su defensor, el 13 de junio de ese año fue trasladado de Figueras a la cárcel de Alcalá de Henares.

En septiembre de 1993 logró el tercer grado penitenciario, que sólo le obligaba a pasar la noche en prisión. Doce años después del 23-F, una asociación de mujeres de militares solicitó su indulto, que denegó el Gobierno, después de que la Sala Militar del Supremo informara favorablemente sobre su concesión en contra del fiscal togado militar, que consideró que el reo no estaba arrepentido de su delito.

El 19 de noviembre de 1996, el juez militar de vigilancia puso en marcha el proceso de excarcelación, al dictar un auto en el que reconocía al recluso cinco años y 57 días de redención de pena por trabajo. Con este beneficio penitenciario, el exmilitar cumplía ya las tres cuartas partes de la pena de 30 años a la que fue condenado.

El 3 de diciembre de 1996, abandonó la cárcel militar de Alcalá de Henares en libertad condicional. Fue el último de los condenados por el 23-F en salir de prisión.

En su etapa en prisión se dedicó a cultivar un huerto, escribir sus memorias y pintar, afición esta última que continuó tras su puesta en libertad. Se trasladó a vivir a Málaga.

Para Tejero, el 23F era una página de su pasado de la que no quería hablar. "Yo no fui protagonista de aquello —afirmó—, tan sólo un actuante".

El 24 de octubre de 2019, acudió al cementerio de El Pardo-Mingorrubio (Madrid) en los actos para la reinhumación del dictador Francisco Franco, tras ser exhumado del Valle de los Caídos.

Vivía con una de sus hijas en Alzira, localidad valenciana en la que ha fallecido este miércoles, dos días después del 45 aniversario de la intentona golpista.