A pie de roca

Con los callosos pies en la tierra. Antología - Jorge Leónidas Escudero

Selección de poemas de Ignacio Docavo y Claudia Prado

Editorial La Coz. Valencia. 2026.

El cauce lírico del poeta argentino Jorge Leónidas Escudero (San Juan, 1920-2016) encarna una propuesta literaria a trasmano, de naturalidad compleja y ajena al asentamiento generacional, porque tiene su amanecida cuando el autor había sobrepasado el medio siglo existencial. También el itinerario biográfico contiene contingencias insólitas. Ajeno a cualquier saturación presencial y casi inadvertido, el joven escritor abandona los estudios de agronomía para recluirse en los enclaves montañosos de su provincia natal, donde practica la minería y se convierte en buscador de oro y otros metales, en un ambiente áspero, de pobreza, soledad y extremo desapego social. La composición “Referencias”, con solvente humildad no exenta de humor, recrea la aparición del personaje en escena. El hablante lírico mantiene una actitud inquieta pero resignada, ante un destino impuesto y poco propicio: “Más tarde oficié de jugador, busqué tesoros, / entré a las minerías, pasé por el folklore / y llegué a una oficina donde me hice viejo. / Y escribí versos / porque si a vos te meten la cabeza bajo el agua / no se te ocurre otra cosa que poder respirar”.

En ese ámbito, al margen, va macerando en el tiempo un material interior y subjetivo, que entrelaza recuerdos y vivencias, hasta que en la etapa de madurez despliega una cosecha poética que fusiona periplo vital, un pródigo anecdotario confesional y un portentoso caudal expresivo. Sus obras muestran vínculos fuertes con la tierra y la naturaleza. El enclave geográfico personifica un interlocutor habitual y paciente. Una cartografía que acoge los sucesos cercanos y prodiga emociones y pensamientos con los que se conforma la intrahistoria del sujeto poético.

El hermoso volumen Con los callosos pies en la tierra , al cuidado de Claudia Prado, incluye textos originales de todos los libros del autor, desde La raíz en la roca, aparecido en 1970, hasta las últimas entregas del poeta: Atisbos (2012) y Sobrevenir (2013), escritas pocos años antes de su fallecimiento, cuando ya se había convertido en destacada presencia del canon poético argentino y representaba para el lector un mapa desplegado, lleno de sendas sugerentes, que fusionaba lo cotidiano y la fuerza de un vitalismo en marcha, que asimilaba la diversidad de lo real.

Sus poemas, caóticos y enumerativos, marcados por la intuición y una dicción de uso popular, aglutinan percepciones y secuencias vitales, estampas al paso que sugieren confidencias. Dan pie a una poesía narrativa, propicia a la enumeración matérica y corpórea. Los poemas emplean una sintaxis huidiza que desoye el orden natural de la frase. Los versos logran una cadencia original y única, lejos del habla culta, que se retuerce y desborda los modelos diáfanos

Jorge Leónidas Escudero desdeña el aporte cultural. Solo emplea el legado de la tradición en contados momentos. Siente la erudición como un adorno sobrante, peyorativo, proclive al exceso. La poesía intelectual le parece fría y sin tuétano. Su oficio poético confía en la oralidad, en el saber a pie de roca El inventario de sus lecturas es muy limitado Prefiere el destello intuitivo, intimista, introspectivo y confesional. Pero capaz de captar las relaciones con el otro, los estados de ánimo y las sensaciones que mantienen la presencia de las cosas.

La edición de Con los callosos pies en la tierra compila la materia verbal como un todo orgánico, ajeno a ciclos, tramos o etapas. Prescinde de prólogo y notas complementarias que iluminen la procedencia de cada composición. Se crea, de este modo, un avance sosegado, capaz de preservar evocaciones. Confía en el tímpano de la inmediatez para acercarse al discurrir de lo cotidiano. La autobiografía del yo se hace tránsito, capaz de interrogar los claroscuros del existir con laboriosidad.

Sostienen la antología unos pocos temas centrales. Entre ellos, por su profundidad y cercanía al autor, la práctica de la minería, ese empeño en descubrir la asombrosa presencia del tesoro, un remover continuo de tierras y rocas que deja a descubierto el mineral valioso. La polivalencia de tesoro tiene también otra lectura, asociada al afanoso quehacer del poeta para alejarse de la sequía y hallar palabras y ritmos. El poeta explora otras inquietudes y acerca a personajes, cuajados de ternura, “gente indivisa” que sobrevive al ceño fruncido de lo diario y su listado de necesidades de escaparate.

Con aparente sencillez, Con los callosos pies en la tierra traza la certidumbre de un poeta a trasmano, Jorge Leónidas Escudero, una voz curtida en la búsqueda; en el patrimonio intangible de lo que no fue. Emotiva y cercana, las palabras preservan la memoria, la exacta certidumbre de quien hizo de la soledad morada íntima.

*José Luis Morante es escritor y crítico literario. Su último libro es Viajeros sedentarios (La Garúa, 2025).