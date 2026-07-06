El juez no permite a Begoña Gómez viajar a la cumbre de la OTAN, pero sí a la graduación de su hija

El juez que sustituye al magistrado Juan Carlos Peinado, de vacaciones, ha denegado la petición de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, para asistir a la cumbre de la OTAN, al tiempo que le ha permitido viajar a Londres entre el 8 y 10 de julio para acudir a la graduación de su hija.

El magistrado Antonio Viejo, que sustituye a Peinado, considera que Gómez está invitada a la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara por "razones de cortesía institucional" y no tiene "una intervención activa", y apunta además a que Turquía no es parte de la Unión Europea, una estructura que facilita la cooperación policial y judicial.

El juez, que no levanta la retirada del pasaporte en el caso de Turquía, sí lo hace para Londres por "la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit, así como por la naturaleza del evento al que se pretende asistir", según señala en el auto dictado este lunes.

Begoña Gómez había solicitado al juez Juan Carlos Peinado que le autorizase salir al extranjero del día 7 al 10 de julio de 2026, con el objeto de formar parte de la delegación oficial española que acompañará al presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebrará en Ankara y volver a través de Londres para asistir en la capital británica a la graduación de su hija.

Moncloa considera incomprensible la decisión judicial sobre los viajes de Begoña Gómez

El Gobierno considera incomprensible la decisión judicial. La incomprensión mostrada por Moncloa se suma a las críticas que ha venido haciendo a la actuación de Peinado, ya que después de que éste decidiera retirar el pasaporte a la esposa de Sánchez y enviarla a juicio, el Gobierno consideró que evidenciaba la persecución, la obsesión y la desproporción del magistrado en este caso.

En esa línea, insistieron en que la instrucción del juez carece de todo sentido jurídico y solo atiende a motivos políticos.

Gómez hizo esta petición después de que recientemente el juez Peinado le retirara el pasaporte y le prohibiera salir de España como medidas cautelares hasta que se celebre el juicio por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

El letrado de Gómez, invitada oficialmente por la esposa del presidente turco, recalcó que el viaje se realizaría "con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos" y pedía incluir la autorización en el sistema público de Justicia Siraj para evitar posibles problemas.

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Sin embargo, el magistrado ha denegado parcialmente su petición, que contaba con el respaldo de la Fiscalía y a la que expresaron su "oposición definitiva y total" las acusaciones populares, que apreciaban riesgo de sustracción a la justicia.

Una decisión tomada por un juez sustituto

Por estar de vacaciones, la decisión respecto la salida al extranjero de la mujer del presidente del Gobierno no la ha tomado el juez Peinado, que la investiga y que le retiró el pasaporte apuntando a que sus escoltas podían colaborar en una hipotética fuga "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos".

El magistrado encargado de adoptar esta resolución ha sido Antonio Viejo, el juez encargado de la investigación a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que fue además secretario general de la Administración de Justicia con el Gobierno de Pedro Sánchez, en la etapa en la que Dolores Delgado era ministra de Justicia.