El juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez y le retira el pasaporte

El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer dos veces al mes en el juzgado.

El magistrado ha tomado esta decisión en un auto difundido este sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en la que las acusaciones populares solicitaron medidas cautelares por riesgo de fuga.

Fuentes de Moncloa consultadas por infoLibre han cargado duramente contra la resolución judicial y han asegurado que "se constata la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos".

El PSOE reafirma que la esposa de Sánchez es inocente

Desde el PSOE defienden que Gómez es inocente y califican las medidas cautelares de "desmedidas, desproporcionadas e imposibles de justificar" tras dos años de investigación en los que, sostienen, "no ha aparecido prueba que acredite delito alguno". El partido denuncia además que la causa ha sido utilizada como "arma política" contra el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

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"Pero no vamos a consentir que puedan con nosotros. Ni a quienes hacen juicios políticos ni a quienes judicializan la política. Quienes creen que con esto nos doblegan, no nos conocen. Ahora más que nunca, vamos a seguir haciendo política con mayúsculas, con toda la fuerza del PSOE", concluyen desde el partido.

Cuatro delitos

En concreto, Peinado envía a juicio a Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos y a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos.

Además, el magistrado sienta en el banquillo al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.