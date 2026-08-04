Vocento, el difícil equilibrio entre un inversor de fondos y dos familias históricamente mal avenidas

Abc, con 123 años de historia, es la cabecera visible de un grupo editorial que reúne diarios locales de varias comunidades autónomas cuyos lectores ni siquiera saben que el dueño de su periódico es el mismo que el de la histórica cabecera monárquica y conservadora madrileña.

El Grupo Vocento nació en septiembre de 2001 de la fusión entre el Grupo Correo y Prensa Española. No fue solo una operación financiera. Fue el encuentro de dos culturas periodísticas centenarias, la prensa regional del norte, con fuerte arraigo industrial en el País Vasco, y el diario conservador y monárquico de referencia en Madrid.

La rama vasca se remonta a 1910, cuando los hermanos Fernando, Gabriel y Emilio Ybarra fundaron en Bilbao el diario El Pueblo Vasco, defensor de los principios cristianos, la monarquía y los intereses de Bizkaia. El periódico cerró al estallar la guerra civil. En 1938 la dictadura lo fusionó con El Correo Español, fundado un año antes como órgano provincial de Falange. Nació así El Correo Español-El Pueblo Vasco, que no eliminó ese apellido hasta 1999 para convertirse solo en El Correo y que acabaría siendo el diario de referencia del País Vasco.

Prensa Española es anterior. Torcuato Luca de Tena fundó en 1891 la revista Blanco y Negro, preludio de Abc, nacido en 1903. El diario vivió la guerra civil partido en dos, con la edición de Sevilla junto a los sublevados y la de Madrid incautada por la República. Durante el franquismo quedó sometido a censura y llegó a la democracia manteniendo su perfil conservador y monárquico.

Vocento es hoy un mosaico donde conviven clanes familiares de ambos grupos originales e inversores financieros. Durante años, la prensa económica habló de una “guerra de familias” entre el bloque vasco (Ybarra y Bergareche) y el madrileño (Luca de Tena), con disputas ideológicas sobre la dirección editorial de Abc y algo más prosaicas en torno el reparto de dividendos.

Esa información no la facilitan los propios medios del grupo. Ninguno publica de forma clara y accesible quiénes son sus dueños, tal como exige el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA), en vigor desde agosto de 2025.

El artículo 6 del EMFA obliga a hacer accesible su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos, sus beneficiarios efectivos y el dinero que reciben por publicidad institucional. Un medio no puede limitarse a decir que es independiente o que pertenece a tal grupo. Debe identificar quién está detrás y si existe participación pública.

Falta de transparencia

Los medios de Vocento se limitan a publicar al pie de sus páginas un enlace diminuto bajo el epígrafe "Reglamento UE 2024/1083". Como hace El País, evitan decir quién es su propietario alegando que es una entidad cotizada y remiten a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No obstante, y aunque no se lo cuenten a sus lectores, se sabe que el accionariado de Vocento dio un vuelco en marzo de 2024. El gestor de fondos Francisco García Paramés, a través de Cobas Asset Management, aumentó su participación y se convirtió en el primer accionista individual del grupo, superando a las ramas fundadoras.

Los datos de la CNMV muestran un consejo de administración donde se cruzan tres fuerzas: el bloque financiero de Paramés y Cobas, las familias históricas y una dirección profesional que dirige Abc y el resto de cabeceras. Paramés y Cobas rondan el 23% del capital. Las familias Ybarra y Bergareche, junto a las sociedades Mezouna y Valjarafe (esta última vinculada a los Luca de Tena), superan el 45%.

Los apellidos históricos conservan presencia en el consejo, pero ya no monopolizan la presidencia ni la gestión. Ignacio Ybarra Aznar presidió la Fundación Vocento y el grupo hasta mayo de 2026, cuando le relevó Ignacio Eyriès García de Vinuesa como presidente independiente. El esquema actual combina ese presidente independiente con un consejero delegado profesional, Manuel Mirat, nombrado en 2024, junto a consejeros vinculados a las familias, como Álvaro de Ybarra y Zubiría o Gonzalo Soto Aguirre.

Las familias mantienen así capacidad de veto y orientación estratégica desde el consejo, pero delegan el día a día en un ejecutivo externo. Paramés y Cobas, pese a su peso accionarial, presionan más por disciplina financiera y rentabilidad que por controlar directamente la cúpula del grupo.

La línea editorial de Abc no la marca Paramés, sino el equipo directivo de Vocento y la dirección del diario, que nombra y cesa el consejo. El peso de Paramés se nota más en las decisiones económicas, venta o cierre de activos, disciplina de costes, que en el matiz ideológico de las portadas.

Vocento funciona hoy con un triángulo de poder. Un bloque financiero con más de una quinta parte de los votos, el de Paramés. Un bloque familiar y societario cercano a la mitad del capital. Y un núcleo de gestores profesionales en la presidencia y la consejería delegada. Nombrar al director de Abc, aprobar un plan de despidos o una reorientación digital requiere el consenso, o al menos la no oposición, de esos tres vértices.

ADN conservador, presión financiera creciente

El resultado es un grupo cuya ideología editorial sigue anclada en su ADN conservador, pero sometida a la presión creciente de un accionista tan exigente como Paramés.

El núcleo histórico lo encarnan las familias Ybarra y Bergareche y sus sociedades patrimoniales. A título personal, figuran Carmen Ybarra Careaga (10,675%), Enrique Ybarra Ybarra (6,536%) y Jorge Bergareche Busquet (6,722%). Ningún Luca de Tena aparece con paquete relevante a título individual. Mezouna, de la familia Ybarra Aznar, controla el 11,077%, y Valjarafe, en manos de Soledad Luca de Tena García-Conde, el 10,143%. Ambas sociedades suman además un pacto de acción concertada —un acuerdo para actuar juntos y de forma coordinada— del 6,393%.

Vocento reúne uno de los mapas de medios más extensos de España por capilaridad territorial. Abc es su buque insignia nacional, sexto diario del país según el EGM y cuarto si se excluyen los deportivos, solo por detrás de El País, El Mundo y La Vanguardia.

No obstante, la verdadera fuerza del grupo está en sus 18 cabeceras regionales, que en muchas provincias rozan el monopolio informativo. Entre ellas, diarios centenarios como El Correo (Vizcaya), El Diario Vasco (Gipuzkoa), El Norte de Castilla (Valladolid), Sur (Málaga), Ideal (Granada), La Verdad (Murcia), El Diario Montañés (Cantabria), Las Provincias (València), El Comercio (Asturias), Hoy (Extremadura) y La Rioja. Se suman marcas digitales como BURGOSconecta, Leonoticias, Salamancahoy, TodoAlicante y Huelva24, además la agencia Colpisa, que abastece de contenidos a las redacciones regionales.

Vocento se retiró de la radio y la televisión. Desde 2013 alquila sus licencias radiofónicas a la COPE, y en enero de 2022 vendió sus participaciones en Net TV y en la productora Veralia al grupo Squirrel Media.

La diversificación hacia sectores ajenos a la comunicación ya supone el 46% de sus ingresos totales. En gastronomía, gestiona congresos como Madrid Fusión y San Sebastián Gastronomika, el campus educativo Madrid Culinary Campus, con la Universidad Pontificia Comillas, y consultoras como Mateo&Co y Grup GSR. También organiza foros de sostenibilidad marina y posee un holding publicitario con las agencias &Rosàs, Tango, Pro.Agency y Yellow Brick Road.

En clasificados digitales, el grupo se reorganizó hacia la automoción. En marzo de 2025 vendió pisos.com y HabitatSoft a la italiana Immobiliare.it por 22,5 millones de euros, y reorientó la división hacia Sumauto, que integra Autocasión y AutoScout24 en España. Además, ofrece digitalización a pymes a través de Local Digital Kit.

Saneamiento

La compañía atravesó un proceso de saneamiento contable tras descubrir, bajo el mandato de Manuel Mirat, un fraude en la contabilización de inventarios de papel entre 2020 y 2024. Certificados de depósito falsificados inflaban el volumen almacenado, presuntamente para simular objetivos que condicionaban el pago de los bonus de determinados responsables. El hallazgo forzó una devaluación contable de 5,9 millones de euros, el despido de directivos de operaciones y acciones legales.

Ese saneamiento, sumado a la crisis del sector, provocó pérdidas de 97 millones en 2024. El grupo recuperó la rentabilidad en 2025 con un beneficio neto de 6,7 millones de euros, impulsado por el negocio digital y las divisiones de agencias y gastronomía.

Vocento ganó más dinero con su negocio principal en el primer semestre de 2026, pero terminó el periodo en números rojos por los costes de reestructurar la empresa. La compañía ingresó 164,7 millones de euros, un 3% más que un año antes, gracias sobre todo a la publicidad en sus periódicos y al empuje de negocios como los clasificados o la gastronomía, que ya suponen casi la mitad de la facturación del grupo. El beneficio del día a día (Ebitda) también mejoró con fuerza, un 42,7% más si no se cuentan las indemnizaciones, señal de que el negocio convencional funciona mejor que hace un año.

Pese a esa mejora, Vocento cerró el semestre con unas pérdidas de 14,6 millones de euros, frente a los beneficios que había logrado en 2025 gracias a la venta de algunos negocios e inmuebles. La empresa atribuye el resultado negativo, sobre todo, al coste de indemnizaciones ligadas a ajustes de plantilla. La deuda también creció, hasta 24 millones de euros, aunque el grupo considera que sigue en un nivel controlable y ha cerrado un préstamo a largo plazo con varios bancos para reforzar su liquidez.

El contraste más claro está entre lo que crece y lo que se hunde dentro del grupo. Por un lado, suben con fuerza las suscripciones digitales (19% más, hasta 222.000) y la publicidad en prensa, por encima de la media del sector. Por otro, la impresión en papel sigue cayendo, lo que ha llevado a Vocento a recortar costes de impresión y a buscar alternativas para su planta de Rotomadrid. La empresa mantiene su plan hasta 2029 para ganar más dinero con menos dependencia del papel y más peso de lo digital, los datos y los negocios diversificados.

Los medios de Vocento sí indican cuánto dinero han recibido del erario público en publicidad, como exige el EMFA. Abc revela que el importe destinado a publicidad estatal por autoridades públicas ascendió en 2024 a 5.965.070 euros. El Correo recibió 2.819.504 euros. El Norte de Castilla, 727.131. La Verdad de Murcia, 953.722. El Diario Montañés, 981.274. Hoy de Extremadura, 1.162.206. El Diario Vasco, 2.522.881. Sur, 2.145.102. Ideal de Granada, 2.632.553. Las Provincias, 1.543.749. Y La Rioja, 746.388.

El total declarado por estos medios asciende a 22.199.582 euros. Abc concentra el 26,87% de esa cifra, seguido de El Correo (12,70%), Ideal de Granada (11,86%), El Diario Vasco (11,36%) y Sur (9,66%).

Según datos del Gobierno de España, los medios del grupo recibieron de la Administración central en 2025 un total de 3.655.417 euros. Es verosímil deducir que la mayor parte del dinero público que recibe Vocento por publicidad procede, por tanto, de administraciones locales y autonómicas. Es una deducción, porque el grupo no lo especifica. Pero supone una cifra extraordinariamente reveladora: es el 83,53% de la publicidad institucional que declara. Salvo el País Vasco y Asturias, el resto de las comunidades autónomas en las que Vocento tiene cabeceras están gobernadas por el Partido Popular.

La dependencia de Vocento del dinero público es evidente a la luz del dinero que recibe de las diferentes administraciones y de que cerró 2025 con un beneficio neto de 6,7 millones de euros.