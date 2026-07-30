Urbano Cairo, el empresario italiano que decide la línea editorial de ‘El Mundo’ sin que sus lectores lo sepan

Nominalmente, Unidad Editorial es un grupo multimedia que agrupa prensa, revistas, medios digitales, radio, televisión, una productora audiovisual, una editorial de libros y divisiones de formación, contenido patrocinado, eventos y comercialización publicitaria. Pero su producto estrella sigue siendo uno solo: el diario El Mundo, el centro de su núcleo de tres periódicos impresos, que son a la vez las principales marcas digitales de la compañía y del que forman parte también el económico Expansión y el deportivo Marca.

No es ningún secreto que la línea editorial de la empresa es abiertamente de derechas. A través de sus editoriales llegó a pedir explícitamente el voto para el PP en 2008 y en 2011 y, en las últimas elecciones generales, defendió claramente al Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo como alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez. Y emplazó a los electores a agruparse en este partido para maximizar el resultado del PP.

Esa posición es particularmente relevante teniendo en cuenta que, aunque Unidad Editorial es una empresa española, su propietario no lo es. Pertenece al grupo italiano RCS MediaGroup, que controla la práctica totalidad del capital (96,31%). Y que es, en última instancia, quien en realidad pide el voto para el PP.

RCS MediaGroup S.p.A. es un grupo editorial italiano cotizado en la Bolsa de Milán, cuyo accionista de referencia es Cairo Communication S.p.A., que posee el 60,6% de su capital ordinario, con Urbano Cairo como presidente y máximo accionista. Entre sus socios relevantes están el empresario del sector del lujo y el deporte Diego Della Valle (7,6%), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A (6,5%) y otros minoritarios institucionales.

¿Y quién es Urbano Cairo, el hombre que está en la cúspide de la toma de decisiones que afectan al diario El Mundo? ¿Y Marco Pompignoli, el hombre de su confianza que desde 2021 mueve sus hilos al frente de Unidad Editorial?

Cairo (Milán, 1957) es un empresario italiano que ha construido su poder a partir de la publicidad y los medios: fue directivo en el grupo Fininvest de Silvio Berlusconi y en Publitalia —donde aprendió a moverse en el mundo de la publicidad— antes de fundar, en 1995, su propia compañía Cairo Communication, especializada en venta de espacios publicitarios y, más tarde, en edición de prensa, televisión y web.

Esa plataforma es la que le ha permitido ir agregando activos mediáticos hasta convertirse en uno de los principales editores privados italianos, con posiciones relevantes en prensa, revistas, televisión (es propietario de La7) y organización de eventos deportivos, además de controlar el Torino FC como presidente del club.

La clave para España llegó en 2016, cuando lanzó una OPA sobre RCS MediaGroup, entonces uno de los grandes grupos editoriales italianos, propietario entre otras cabeceras de Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport y ya entonces accionista de referencia de Unidad Editorial. Tras imponerse en la puja, Cairo se convirtió en el dueño último de Unidad Editorial y, por tanto, en el nuevo patrón de El Mundo y del resto de cabeceras españolas del grupo.

Cairo ha puesto en manos de Pompignoli, un directivo de perfil financiero que le acompaña desde hace más de veinte años, la tarea de corregir el rumbo de su división española.

Los lectores de El Mundo, Expansión o Marca, sin embargo, no encontrarán esta información sobre Urbano Cairo en las webs de estos periódicos, lo que supone un incumplimiento del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés).

El artículo 6 de esta norma europea, que entró en vigor en agosto de 2025, establece que los prestadores de servicios de medios deben hacer fácil y directamente accesible información actualizada sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos, sus beneficiarios efectivos y el dinero que reciben por publicidad institucional.

En la práctica, eso significa que un medio no puede limitarse a decir “somos independientes” o “pertenecemos a tal grupo”: debe identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si hay propiedad pública directa o indirecta. El mismo artículo del EMFA añade que los medios de noticias y actualidad deben adoptar medidas para salvaguardar la independencia editorial y para revelar posibles conflictos de interés.

Declive del negocio tradicional

Desde el punto de vista financiero, y según los datos de la compañía, Unidad Editorial en España siguió ganando dinero en 2025, pero algo menos que el año anterior: ingresó menos, pero recortó costes y así mantuvo beneficios operativos. Dicho en cristiano: vende menos en papel y publicidad tradicional, pero compensa parte del golpe con suscriptores digitales y ahorro interno.

En 2025, la actividad de Unidad Editorial en España generó unos ingresos de unos 204 millones de euros, frente a unos 218 millones el año anterior, es decir, entró menos dinero en la caja que en 2024. Aun así, la empresa logró un resultado operativo positivo de 36,7 millones antes de pagar impuestos, intereses y amortizaciones; una cifra inferior a los 43 millones del año previo, de nuevo síntoma de que el negocio aguanta, pero con menos margen.

Un dato clave que ayuda a entender la foto es el peso del negocio digital: en España, los ingresos digitales ya suponen el 43% del total de Unidad Editorial, frente al 41% del año anterior. Es decir, casi la mitad del dinero que entra procede de elementos que no son el periódico en papel: suscripciones web a El Mundo y Expansión, publicidad digital o productos premium en Marca.

En términos de audiencia, Marca sigue siendo líder en España, según el EGM; El Mundo es tercero, por detrás de El País, y Expansión está en el puesto 18º. Las cifras de audiencia media diaria, sin embargo, sitúan a la web de El Mundo en segundo lugar, en este caso por detrás de elespanol.com, según datos de mayo del medidor oficial, GfK DAM.

El negocio de Unidad Editorial conserva revistas y semanarios en un contexto de retroceso para este tipo de productos, algunos de ellos vinculados a sus cabeceras periodísticas. Las más conocidas son la revista femenina Telva y el semanario Actualidad Económica. También opera en radio, a través de Radio Marca, ligada directamente a su diario deportivo. En estos momentos es la octava emisora temática más escuchada del país, con 558.000 oyentes, según el EGM.

En el campo audiovisual, Unidad Editorial opera a través de Veo Televisión, que dispone de dos frecuencias de TDT de ámbito nacional y ha explotado distintas marcas de canal, entre ellas Veo7 y Discovery Max, en este caso en alianza con Warner Bros Discovery. Son, con todo, dos canales casi testimoniales que ni siquiera destacan en la pugna con el resto de cadenas temáticas.

Unidad Editorial incluye la editorial La Esfera de los Libros como brazo específico en el mercado de libro comercial.

En busca de otros ingresos, en el ámbito formativo, Unidad Editorial explota la Escuela de Unidad Editorial (ESUE) y la Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad Editorial. Y ha impulsado áreas de ingresos orientadas a servicios a otras empresas y a la creación de contenido publicitario camuflado bajo la fórmula del branded content, usando como soporte sus propios medios.

El grupo tiene además un departamento de eventos y conferencias que organiza foros, jornadas sectoriales y premios a través de los cuales genera también ingresos.

Unidad Editorial fue el sexto grupo que más dinero de publicidad institucional recibió del Gobierno en 2025, sin contar la publicidad comercial. Fueron 2.726.348,65 euros, un 3,72% del total, solo por detrás de Prisa, Atresmedia, Mediaset, Vocento y Google.

Conocemos ese dato gracias al informe publicado por el Gobierno, porque los medios de Unidad Editorial también incumplen en esto el Reglamento de Libertad de Medios y no dan cuenta ni de la publicidad institucional que reciben ni de quién es su verdadero propietario, el empresario italiano Urbano Cairo.

Sin que sus lectores lo sepan, al menos en los términos que exige la legislación europea desde agosto de 2025, en Unidad Editorial confluyen propiedad extranjera opaca para el lector, alta dependencia de ingresos comerciales y públicos y una línea editorial abiertamente alineada con una opción política concreta.

Los intereses del dueño

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Urbano Cairo tiene intereses claros en varios sectores, no solo en prensa. Su base de negocio original fue la publicidad. Fundó Cairo Pubblicità y desde ahí construyó una plataforma que después amplió hacia medios impresos, televisión y web. Más adelante entró en televisión comercial con La7, de la que es propietario y que también tiene un perfil de derechas, y consolidó su posición como editor de prensa al frente de RCS MediaGroup, matriz de Unidad Editorial.

También tiene un interés muy fuerte en el deporte. Es presidente y propietario del Torino FC, y además RCS gestiona activos deportivos y eventos como el Giro de Italia y otras pruebas ciclistas de gran valor comercial y de marca. En la práctica, eso significa que su influencia no se limita a vender información: también se extiende a audiencias, patrocinio, derechos, eventos y explotación comercial del deporte. No es solo un propietario de medios: es un empresario cuya actividad depende también de la venta de espacios, la organización de eventos y la explotación de activos deportivos y televisivos.

Al frente de El Mundo, como director, está desde 2022 Joaquín Manso. Un periodista de la casa cuyo historial lo dice todo: encarna una línea editorial que combina una visión muy favorable del PP como partido en auge y alternativa central al sanchismo con una hostilidad sostenida hacia el PSOE y, en particular, hacia Pedro Sánchez.