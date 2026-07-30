El Gobierno de Ayuso venderá el ático de Chamberí un día después de hacerse pública su compra

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado este jueves que ha dado instrucciones a la empresa Planifica Madrid para que se ponga a la venta el ático que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tenía previsto usar como oficina temporal, y destinar esos fondos a la reconstrucción tras los incendios de la sierra oeste.

En declaraciones a los periodistas, García Martín ha explicado que ha dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta cuatro inmuebles que tiene en la Gran Vía y también el ático situado en el Paseo del General Martínez Campos valorados en su conjunto en unos veinte millones de euros para ayudar en la reconstrucción por los recientes incendios en la comunidad.

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"La Comunidad de Madrid está volcada en la recuperación de la sierra oeste tras el devastador incendio. Es la máxima prioridad que tenemos", ha subrayado. El portavoz del Ejecutivo madrileño ha recordado que este miércoles se presentó un conjunto de medidas urgentes, valorado en más de 100 millones de euros, para ayudar a los afectados y que las Consejerías siguen trabajando en coordinación con los ayuntamientos para seguir presentando iniciativas con el objetivo de conseguir una recuperación "inédita" de la sierra oeste de Madrid.

De forma paralela, ha precisado, el Gobierno regional seguirá con las obras planificadas en la Real Casa de Correos, que comenzaron en 2025 y que continuarán en 2026 y 2027, un edificio con más de 250 años de historia, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), que la Comunidad de Madrid tiene el "deber" de conservar por tratarse de una "joya" del patrimonio regional.

Además, ha agregado el portavoz del Gobierno madrileño, "seguirá buscando, en paralelo, espacios dentro del patrimonio de la Comunidad de Madrid que sean compatibles con el uso institucional de la Real Casa de Correos y con las obras que están planificadas y que son necesarias para conservar este edificio en buen estado.