Delcy Rodríguez niega que entregase un sobre a Aldama de la petrolera venezolana para financiar al PSOE

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha iniciado acciones legales contra Víctor de Aldama, comisionista del 'caso Koldo'. Según ha confirmado la Agencia EFE, Rodríguez ha interpuesto una demanda de conciliación exigiendo a Aldama que se retracte de sus recientes afirmaciones. El comisionista la había señalado como la persona que le entregó un sobre, presuntamente vinculado a la petrolera estatal venezolana PDVSA, que habría servido para financiar de manera irregular al PSOE y a la Internacional Socialista.

La noticia, adelantada por el diario El Mundo y ratificada a EFE por fuentes de ILOCAD —el despacho del exjuez Baltasar Garzón que representa a la dirigente venezolana—, supone el paso legal previo antes de la interposición de una querella formal por injurias o calumnias.

El acto de conciliación ha quedado fijado para el próximo 16 de julio en los juzgados de Madrid. No será necesaria la presencia física de los implicados, bastando con la comparecencia de sus respectivos equipos legales. En caso de que Aldama se niegue a rectificar sus manifestaciones, Delcy Rodríguez tomará la decisión definitiva sobre la presentación de la querella.

El centro de esta disputa legal es un sobre que el propio Aldama entregó el pasado mes de marzo al juez Ismael Moreno. El magistrado investiga actualmente, dentro de una pieza secreta del 'caso Koldo', los pagos en efectivo realizados en el entorno del PSOE entre los años 2017 y 2024. La justicia trata de dirimir si los fondos percibidos por diversos dirigentes, entre ellos el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, son constitutivos de delitos de blanqueo de capitales o financiación irregular.

El comisionista ya había hecho alusión pública a la existencia de este sobre, el cual estaba bajo la custodia de su socio, Luis Alberto Escolano. En el ámbito judicial, Aldama habló por primera vez del asunto el pasado mes de febrero a instancias del fiscal, durante su declaración como imputado por el fraude del IVA de hidrocarburos relacionado con la empresa Villafuel.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había puesto el foco sobre este elemento en sus primeros informes del caso hidrocarburos. Los investigadores hacían referencia a la imagen de un "sobre de color marrón" en el que figuraba como remitente Manuel Quevedo, expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y como destinataria la propia Delcy Rodríguez.

'Hidrocarburos', el fraude de 231 millones que aún pende como una espada de Damocles sobre Aldama Ver más

Escolano, que guardaba "documentación de carácter sensible" de Aldama, llegó a remitir fotos de este documento a petición del comisionista el 7 de octubre de 2024, apenas dos meses antes de su detención.

Aunque en un primer momento los investigadores de la UCO no pudieron verificar el contenido exacto del sobre, sospechaban que la documentación estaba estrechamente ligada al sector de los hidrocarburos. Para la Guardia Civil, resulta clave la supuesta "intermediación" de Delcy Rodríguez, quien habría recibido los documentos para posteriormente entregárselos a Víctor de Aldama el 4 de febrero de 2020.

La UCO destaca como un dato "significativo" que esta presunta entrega se produjera en una fecha muy cercana a la polémica escala de Rodríguez en el aeropuerto de Madrid-Barajas, ocurrida el 20 de enero de ese mismo año.