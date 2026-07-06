La Policía deja sin suministros a los narcos de Pamplona a las puertas de San Fermín

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Municipal de Pamplona ha finalizado la denominada Operación Silver contra el tráfico de sustancias estupefacientes que se ha desarrollado en tres fases, desde abril de 2025 hasta junio de 2026, en la Comunidad Foral de Navarra, pero también en La Rioja, Madrid y Burgos. El operativo dejó sin existencias a uno de los grandes grupos criminales que pretendía abastecer al gran número de consumidores en las próximas fiestas de San Fermín.

La redada ha concluido con un total de 37 detenidos en esas cuatro provincias como presuntos autores de un delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal y la incautación de 125,9 kilos de cocaína, 10,5 kilos de hachís y alrededor de 150.000 euros de dinero en efectivo.

Durante la primera fase, iniciada a finales del 2025, se procedió a la detención de 14 personas en varios distritos de la ciudad de Madrid, en el barrio de la Rochapea de Pamplona y varias localidades de Navarra. Se realizaron registros domiciliarios, incautando en Madrid una gran cantidad de cocaína (108 kilos) lista para ser distribuida en diferentes lugares de España, desarticulando igualmente varios puntos de venta minorista de droga dentro de la Comunidad Foral.

En la segunda fase se procedió a la detención de otras cuatro personas durante la realización de un pase de sustancia estupefaciente (cocaína) de casi 400 gramos en dos localidades riojanas.

En la tercera y última fase acontecida la semana previa a las fiestas de San Fermín y ante el aumento de la actividad ilícita por parte de este grupo criminal, se concluyó la operación deteniendo un total de 15 personas en Madrid capital, Logroño, Pamplona, Estella y otras localidades de Burgos y Navarra. Los múltiples registros permitieron incautar una gran cantidad de sustancia estupefaciente que presumiblemente iba a ser destinada al consumo durante las fiestas.

Concretamente un total de siete kilos y medio de cocaína, 10 kilos de hachís, tres kilos de marihuana, 620 gramos de MDMA, 190 gramos de heroína, 41,2 gramos de speed, y más de 73.000 euros en efectivo. Además durante la operación se decomisaron relojes de alta gama así como 16 vehículos caleteados con sistemas de ocultación para droga.

Es destacable el grado de especialización de esta organización criminal dedicada al tráfico de drogas, cuyos miembros utilizaban los últimos medios técnicos para no ser detectados por los investigadores; esto es routers portátiles, aparatos de inhibición y de detección de balizas, así como vehículos de alta gama para evitar las vigilancias y seguimientos en los que llegaban a alcanzar 255 km por hora en competiciones entre los integrantes que simulaban carreras.

La instrucción de esta importante investigación ha sido llevada a cabo por la titular del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción número tres de Pamplona.