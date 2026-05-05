Este perro que mordió a una persona es noticia

Los manuales de periodismo afirman que el hecho de que un perro muerda a una persona no es noticia. Quizá, que suceda al revés, sí. Que una persona muerda a un perro. También, buscando el 'aspecto humano' de la mordida podría alcanzar el nivel de ser un hecho informativo: que la persona mordida fuera un niño, que mordiera a la persona dueña, que el motivo aparente de la mordida fuera que se había puesto la Quinta Sinfonía de Beethoven, etc.

Nos encontramos ante un hecho repetido, varias veces repetido por los mismos sujetos. Israel ataca, secuestra y hace prisioneros a internacionalistas que iban por aguas internacionales, en barcos no militares, de forma pacífica a entregar ayuda humanitaria a la población de la palestina Gaza y a darles un abrazo de solidaridad.

¿Dónde están los defensores de la libertad de movimientos cuando se refieren al Estrecho de Ormuz?

Desde el ataque pirata israelí del Mavi Marmara en 2010 y la conformación de la Freedom Flotilla, donde Rumbo a Gaza es uno de los integrantes, ha habido múltiples mordidas (impunes) del régimen israelí.

Los barcos de las diferentes flotillas, los actuales atacados de la Global Sumud Flotilla,

Navegaban por aguas internacionales Cerca de las costas griegas, país miembro de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que no han impedido el ataque pirata del régimen israelí, un socio de ambas organizaciones. Un ataque previsible, conocido. ¿Para qué aumentar el presupuesto de defensa europeo, para qué un presupuesto del 5% del PIB de los países de la OTAN, si no se defiende la ciudadanía europea y el derecho internacional y son parte (más allá de su complicidad) del hambre, la muerte y el genocidio que comete Israel? Sigue y seguirá siendo la misión de las Flotillas romper el bloqueo ilegal israelí. Habrá tantas misiones como tiempo haya ese bloqueo israelí. Nuestros gobiernos deben defender el derecho internacional. Las declaraciones no sirven ante la política supremacista, colonial y ocupante israelí.

Aún más. ¿Dónde están los defensores de la libertad de movimientos cuando se refieren al Estrecho de Ormuz? Si se sustituyera, 'Estrecho de Ormuz' por 'Palestina, Gaza o toda Palestina' veríamos la doble vara de medir de nuestros gobiernos.

Contra esa doble vara de medir lucha Rumbo a Gaza, la Freedom Flotilla, las diferentes flotillas como la Sumud.

Sí, el ejército israelí mata en Gaza y Cisjordania, Líbano e Irán y repite secuestros a barcos solidarios e internacionalistas. Nuestros gobiernos ¿serán coherentes y sancionarán al régimen israelí o seguirán mirando a otro lado, cínicamente, como hasta ahora?

Estos días esperamos si cambia la respuesta dada hasta ahora y defienden el derecho internacional, cortan el comercio de armas y securitario, se enfrentan como se hizo con la Sudáfrica del apartheid, rompiendo vínculos comerciales y de otro tipo con Israel y sancionan a las empresas cómplices de la colonización sionista.

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Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.