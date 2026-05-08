"El hantavirus es una segunda oportunidad para salir mejores de esta", los memes de la semana

El hantavirus y su brote en el crucero MV Hondius han acaparado horas de tertulia y titulares de periódicos esta semana. Su contagio está calificado de riesgo bajo, pero es inevitable retroceder en el tiempo seis años y volver a los tiempos de la pandemia. No hay más que ver cómo unas simples palabras de Fernando Simón sobre el asunto han activado el cóctel de memes pandémicos en los teclados de los creadores de X y Bluesky. ¡No tienen desperdicio!

"Todas las modas vuelven: los pantalones de campana, el gloss y las ruedas de prensa de Fernando Simón", bromea @marinaLobL, "Queda abierta la temporada de epidemiólogos", se ríe @grouchico.bsky.social, "¿Alguien sabe si hay que ir comprando papel higiénico? Es para una amiga", se cachondea @lavecinarubia, "Hoy, a las 20:00h, todos a los balcones para aplaudir al millonario que, yendo en un crucero de lujo, acabó en un lugar con abundantes restos de pis de rata", critica @chemapizca.

SE CONOCE QUE LA EMPRESA DEL HERMANO DE AYUSO TIENE UNOS TESTS PARA HANTAVIRUS COJONUDOS. — masaenfurecida (@masaenfurecida.bsky.social) 6 de mayo de 2026, 17:25

"El rentismo no es un trabajo, es parasitar sueldos violando el derecho a una vivienda", en el tuitómetro Ver más

El otro tema calentito de la semana es la visita de Ayuso a México. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha paseado por el país levantando ampollas en cada una de sus intervenciones públicas: ha reivindicado la "evangelización" de los indígenas por parte del ilustrado español medieval y defendido el pasado imperial y colonizador. Le han respondido la presidenta mexicana y también los usuarios de redes. "Hernán Cortés invadió México para evitar que los aztecas tuvieran la bomba atómica", ironiza @ElPadreDeBrian junto a una foto de Ayuso dando un discurso, "El Metro de Madrid está lleno de Malinches y de gente muy descortés", escribe @chemapizca mofándose de las palabras de la baronesa.

Si llaman invasión a que España reciba trabajadores de otros países, ni lo dudes, es que llaman mestizaje al genocidio español en América. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 7 de mayo de 2026, 17:13

La tercera polémica en ciernes la protagoniza la proliferación de predicadores evangélicos en los vagones del Metro de Madrid. Durante esta semana se han viralizado vídeos en redes sociales realizados por los propios viajeros que, en muchas ocasiones, denuncian lo incómodo que es tener que ir en el transporte público mientras alguien trata de evangelizarte. "Parece ser que se está poniendo de moda que se suban a dar la vara en el transporte público predicadores evangélicos", postea @MalaMalamente junto a un vídeo con una respuesta creativa para que dejen de molestarte en tu trayecto, "Nos vais a acabar dando la razón a los que nos llamabais maniáticos por pedir el máximo silencio posible en transporte público. Y más pronto que tarde", señala @Farmaenfurecida.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.