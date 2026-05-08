Canarias se prepara para un 'dispositivo burbuja' para evacuar a todos los pasajeros del MV Hondius

Las reuniones continúan un día más para organizar todo lo relativo a la llegada del crucero MV Hondius, en el que se ha declarado un brote de hantavirus, a las aguas tinerfeñas. España afronta así un nuevo reto para su sistema sanitario y organizativo que ha despertado las críticas de la oposición y del gobierno canario que, pese a todo, ha rebajado la tensión.

La OMS confirmó en una rueda de prensa ofrecida por su director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus que, por ahora, existen cinco contagios confirmados y otros cuatro sospechosos, a lo que se añaden dos personas que viajaban en el barco aisladas en Singapur sin síntomas o muy leves.

Tras dos días de tensión ente gobierno autonómico y nacional, Fernando Clavijo reconoció este jueves por la noche que fue "un día positivo", tanto por la reunión celebrada por la mañana en Madrid con la ministra de Sanidad, Mónica García, como por la llamada telefónica que recibió de Pedro Sánchez.

En unas declaraciones remitidas a EFE, el presidente canario encuadra la colaboración entre las dos administraciones ante esta emergencia sanitaria "en el marco de la lealtad institucional y de la coordinación".

Después de haberse opuesto a que el barco se desplazara desde Cabo Verde a Canarias, Clavijo valora que se haya decidido que el barco no atraque en Tenerife, sino que solo fondee en su costa, para que sus pasajeros sean examinados, desembarcados en lanchas y trasladados a los aviones que los van a repatriar.

Evacuación

El buque MV Hondius quedará fondeado frente al puerto de Granadilla (Tenerife) el domingo a mediodía. Los pasajeros serán trasladados en lanchas en grupos de cinco hasta el puerto y de ahí a los aviones. El dispositivo será una burbuja. Estará completamente aislado de la población y perimetrado, así como los vehículos y la zona del aeropuerto, aunque todavía están por determinar los últimos detalles. Nadie abandonará el barco hasta que no haya llegado su transporte al cercano aeropuerto de Tenerife Sur (situado a diez minutos en coche del puerto).

Por tanto, la evacuación se hará en las más estrictas condiciones de seguridad, como ayer solicitaba la asociación de guardias civiles, JUPIL, y el propio gobierno canario, y evitará todo contacto con la población. Solo estarán en la evacuación del barco el personal estrictamente necesario para estos casos.

También se evacuará el cadáver de la persona fallecida en el buque, pero con otro protocolo, el habitual de estos casos.

España está coordinando la llegada de los aviones de los países que quieran recoger a sus compatriotas, o bien los que desean hacerlo de manera conjunta.

Hasta el momento, está prevista la llegada de un Boeing 747 desde Estados Unidos y de otro avión del Reino Unido, además del ya anunciado por el Gobierno de España para trasladar a los afectados a Madrid.

La cuarentena: punto de fricción

Tras las discrepancias sobre la obligatoriedad de las cuarentenas de los españoles que mostraron el Ministerio de Defensa y el de Sanidad, fue el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha explicado que será obligatoria "en los casos que se determinen" por las autoridades científicas.

El periodo de incubación del hantavirus puede oscilar -según la OMS- entre una y seis semanas, pero ahora hay que establecer el día cero en el que han dejado de tener contacto con contagiados para calcular las cuarentenas sin que se alargue el proceso. Ninguno de los ocupantes del buque presenta síntomas desde el 28 de abril.

Los catorce españoles se encuentran bien y cuando lleguen a Madrid serán evaluados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid —que cuenta con una de las unidades de aislamiento de alto nivel (UATAN) más importantes de Europa, en caso de ser necesaria—, previa firma del consentimiento para ello, y posteriormente se analizará día a día su evolución con todas las pruebas que sean necesarias.

Además, la UATAN del Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, ya está lista por si fuera necesario usarla con alguno de los pasajeros.

¿Qué son los hantavirus y qué peligro representan? Ver más

Esta unidad de Tenerife es la única en Canarias y una de las 17 que existen en España, motivo por el que la isla era el lugar más apropiado para la operación.

Respecto a la tripulación, en principio se baraja que sea Países Bajos como país de bandera y del armador del barco quienes asuman sus necesidades, así como la desinfección del buque, que no es una tarea compleja y que se desconoce si se hará en alta mar o una vez regrese su país de origen.

La OMS, por su parte, trabaja en hallar el origen del brote, que podría estar en un viaje ornitológico por Argentina, Chile y Uruguay realizado por el matrimonio neerlandés que falleció. Además, otra mujer murió en el barco tras presentar síntomas de neumonía.