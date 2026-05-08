Ayuso convierte su viaje a México en un pulso con Sheinbaum y cancela el final de su gira

Isabel Díaz Ayuso ha decidido cancelar el tramo final de su viaje a México y regresar a España este fin de semana, pese a que inicialmente estaba previsto que durara diez días en total. La decisión llega después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid acusara al Gobierno de Claudia Sheinbaum de alimentar un "clima de boicot" contra ella. Ayuso tenía previsto asistir este sábado a la gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, en la Riviera Maya, y después desplazarse a Monterrey.

La versión difundida por el Gobierno madrileño en un comunicado apunta directamente a la presidenta mexicana y sostiene que el Ejecutivo de Sheinbaum habría amenazado a los organizadores de los Premios Platino con cerrar el complejo donde se celebra la gala si Ayuso acudía "tanto al evento como al recinto". También asegura que las autoridades mexicanas exigieron "cada nombre y apellidos" de las personas que se reunieran con la presidenta madrileña.

La acusación eleva el tono de un viaje polémico desde sus inicios. La presidenta madrileña llegó a México después de haber convertido la historia compartida entre ambos países en un nuevo campo de batalla ideológico, en pleno proceso de deshielo diplomático entre el Gobierno de Pedro Sánchez, Felipe VI y el Ejecutivo de Sheinbaum. La presidenta madrileña aprovechó su visita para reivindicar la "Hispanidad", la "evangelización" y el papel de Hernán Cortés, una agenda que buscaba presentar a Madrid como refugio económico y político frente a la izquierda latinoamericana.

Aunque el Gobierno madrileño sostiene que es “insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas”, el pasado mes de febrero Ayuso equiparó al Gobierno mexicano con regímenes autoritarios y pidió que "Cuba, Nicaragua y otros países como México" rompieran sus "cadenas" y que se pusiera fin a los "narcoestados" de "dictadores de ultraizquierda". Sheinbaum respondió al día siguiente y calificó esas palabras de "propaganda" y "calumnia", y dijo que era "absolutamente falso" que México copiara modelos como Cuba o Venezuela.

La obsesión de Ayuso con Hernan Cortés y el pasado imperial

El pasado lunes la dirigente conservadora hizo un alegato en defensa del conquistador español durante el acto "Celebración por la evangelización y el mestizaje en México: Malinche y Cortés", inicialmente previsto en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México y finalmente trasladado al Frontón México después de que la Arquidiócesis Primada se desmarcara. En ese evento, Ayuso defendió el "mestizaje" como mensaje de "esperanza", mientras grupos indígenas protestaban contra un homenaje que consideraban una reivindicación del colonialismo español.

La respuesta de Sheinbaum llegó horas después. Sin citar a la baronesa del PP, cargó contra quienes "buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades" y sostuvo que quienes reviven la conquista como una supuesta salvación están "destinados a la derrota". En los días siguientes, la dirigente mexicana insistió en que Ayuso tenía derecho a viajar a México y a defender sus posiciones, pero cuestionó que la derecha mexicana pretendiera ganar legitimidad abrazando a una dirigente que "adora a Cortés".

Ayuso trata de sabotear las relaciones con México tras la labor diplomática de Sánchez y Felipe VI Ver más

Antes de que la Comunidad de Madrid anunciara que Ayuso cancelaba el viaje después de que la presidenta mexicana hubiera “llamado al boicot de varios de sus eventos”, Sheinbaum aseguró que no iba a "coartar la libertad de expresión" de Ayuso pero sí que señaló que no creía que hablar de Hernán Cortés y la conquista ayudara políticamente a quienes habían invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Una relación diplomática encauzada tras años de distanciamiento

El choque se produce en un momento especialmente delicado. La relación entre España y México arrastraba años de tensión desde que en 2019 el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, reclamó a la Corona una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista. Esa crisis tuvo uno de sus puntos más visibles cuando Sheinbaum no invitó a Felipe VI a su toma de posesión y España respondió sin enviar representación hace dos años.

Pero en los últimos meses Moncloa y Zarzuela habían tratado de recomponer la relación. El rey Felipe VI reconoció en marzo que durante la colonización hubo "abusos y controversias éticas" y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reunió hace una semana con Sheinbaum para trasladar una invitación del rey a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que es clave para España y en la que México juega un papel importante. En ese contexto aterrizó Ayuso. La cancelación le permite ahora reforzar la idea de la intolerancia de la izquierda latinoamericana y su supuesta hostilidad hacia Madrid.