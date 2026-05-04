Para ese viaje no necesitábamos alforjas ni a Feijóo

“Las conexiones, esos cables subterráneos que van de la sede de un partido al despacho de un juez o de un ministerio a una empresa constructora son veneno para la democracia. Hay que cortarlos o nos ahogarán.”

Federico García Lorca dice que “de la esfinge a la caja de caudales hay un hilo tenso / que atraviesa el corazón de todos los niños pobres.” Dejo a su imaginación a quién le damos el papel de esfinge, pero ya sabemos que los niños pobres son los de siempre y los dueños de las cajas de caudales, también. Cuando sube o baja el agua, también suben y bajan todos los barcos, pero con la gasolina no pasa: desde que la palabra Ormuz se ha colado en nuestras conversaciones, Repsol ha conseguido casi mil millones de beneficios y a la gente que tiene que llenar el tanque de la furgoneta o el carro del hipermercado, les va peor. Y así siempre.

Como hemos visto en esos versos del libro Poeta en Nueva York, en este mundo todo está conectado. Miren, si no, cómo ahora se ha descubierto que ese agitador disfrazado de periodista que anda por ahí montando un circo con sus preguntas, que luego no deja responder, a políticos –siempre de izquierdas– o a la esposa del presidente del Gobierno, resulta que antes de salir a echar la tarde hostigando a esta última se fue a comer con gente del Partido Popular y que hace sus vídeos contra el Gobierno y contra la prensa en el despacho del Congreso de una diputada del PP, cuyo líder, ya excedida hace tiempo la línea roja de la decencia, justifica con medias tintas y paños calientes al acosador y culpa a la acusada. Jarabe democrático, y eso. Ya lo ven: una cosa lleva a la otra y lo hace en línea recta, que es la Línea 1 del Metro que va de la calle de Génova a Vox, de la antigua derecha moderada a la ultraderecha. Para ese viaje no necesitábamos ni alforjas ni a Feijóo, que se supuso en su momento que venía justo a lo contrario: a aportar cordura, talante y centrismo. Sí, y las vacas vuelan.

Las conexiones que van desde una sede de un partido hasta el despacho de un juez o de un ministerio a la sala de juntas de una empresa constructora son veneno para la democracia

También hay conexiones entre la Sanidad privada y los intereses de distintos allegados de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que sigue regando con dinero público a Quirón y otras compañías, para que le crezca bien el huerto a la familia y los íntimos. Entre otras partidas de gasto, ordenó entregarle a esa empresa con la que su novio, por ejemplo, hace tan buenos negocios, treinta millones que estaban destinados a los cuidados paliativos de la Seguridad Social, porque a esta gente no hay que mirarle sólo lo que se llevan, sino también a quiénes se lo quitan, que aquí ha habido un director de la Guardia Civil que le robaba a los huérfanos de ETA, un yerno del rey especializado en balonmano que se quedaba con fondos destinados a atletas paralímpicos y gente del entorno de la lideresa del PP que trapicheaba durante la pandemia de covid con vacunas y mascarillas que no estaban ahí para especular, sino para salvar vidas aquí y en África, que es donde iban a sacar tajada. Para no oír el ruido y las críticas, Díaz Ayuso se ha marchado a que la homenajeen en México, eso sí, pagando con la pasta gansa del respetable, unos trescientos mil del ala, que no está nada mal. Cómo no van a defender la monarquía, si les gusta vivir como reinas y reyes.

Las conexiones, esas de cables subterráneos que van, por ejemplo, desde una sede de un partido hasta el despacho de un juez o de un ministerio a la sala de juntas de una empresa constructora son veneno para la democracia. Hay que cortarlos o nos ahogarán.