Transparencia total
QUÉ VEN MIS OJOS

Se veía venir

Se veía venir,

con tanta tontería

y tanta hipocresía

como hay por ahí;

con tanto cerebro gris,

con tanto gato por liebre,

con tanto oro sin fiebre,

y tanto chisgarabís,

tanta fuga de caudales,

tanto gigante pequeño,

tanto cuerpo de diseño

basado en pechos reales;

cantantes cantamañanas

saltando del gramo al Grammy

y hasta un rey que salió rana:

fue de mito a motomami.

Poco nos pasa,

cuando en el mundo está al mando

lo peor de cada casa.

Se veía venir,

con tanta tontería

y tanta hipocresía

como hay por ahí;

tanto abstemio con mal vino,

tanto ir de mal en peor;

tanto hijo de vecino

con think tanks y cuenta off-shore;

tanta patria como excusa,

tanto fumar lo infumable,

tanto poeta culpable

con las manos en la musa;

tanto moderno impostado

desde los pies a la cresta

¿y dónde hay un Robe Iniesta

o un Rosendo Mercado?

Poco nos pasa,

cuando en el mundo está al mando

lo peor de cada casa.

