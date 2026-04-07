Se veía venir
Se veía venir,
con tanta tontería
y tanta hipocresía
como hay por ahí;
con tanto cerebro gris,
con tanto gato por liebre,
con tanto oro sin fiebre,
y tanto chisgarabís,
tanta fuga de caudales,
tanto gigante pequeño,
tanto cuerpo de diseño
basado en pechos reales;
cantantes cantamañanas
saltando del gramo al Grammy
y hasta un rey que salió rana:
fue de mito a motomami.
Poco nos pasa,
cuando en el mundo está al mando
lo peor de cada casa.
Se veía venir,
con tanta tontería
y tanta hipocresía
como hay por ahí;
tanto abstemio con mal vino,
tanto ir de mal en peor;
tanto hijo de vecino
con think tanks y cuenta off-shore;
tanta patria como excusa,
tanto fumar lo infumable,
tanto poeta culpable
con las manos en la musa;
tanto moderno impostado
desde los pies a la cresta
¿y dónde hay un Robe Iniesta
o un Rosendo Mercado?
Poco nos pasa,
cuando en el mundo está al mando
lo peor de cada casa.