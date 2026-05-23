La policía como juez instructor de Zapatero

El auto del juez Calama que imputa a Zapatero ha causado estupor entre los juristas alarmados por la proliferación de autos policiales en vez de judiciales, en los que el juez de turno se dedica a copiar y pegar los informes de la UDEF o de la UCO, la unidad de la Guardia Civil, que tan contundentes se muestran en sus conjeturas. “Nos hemos acostumbrado a que los jueces, cuando les viene bien, se larguen una resolución chusca, que es un auto policial con una visión aviesa en la que se sacan conclusiones que no respetan la presunción de inocencia. Antes, los jueces instruían, pero ahora parecen haber dejado esa función en manos de la policía”, dice un relevante fiscal, que observa horrorizado el actual modus operandi.

La sombra de la sentencia del Supremo condenando a Álvaro García Ortiz sin pruebas con el fatídico "fue él o alguien de su entorno" emerge en este asunto como una posibilidad realista de que se repita la jugada. La Audiencia ha cogido un hueso que no piensa soltar, como anticipa un auto en el que se percibe claramente una intencionalidad incriminatoria, cargando las tintas en la supuesta organización criminal de la que Zapatero es el máximo responsable. Quienes pensaban que Calama era un juez ‘normal’, ahora observan con estupor el lenguaje policial que recorre la resolución en la que se pinta al expresidente como un capo internacional. “Hay una reconstrucción magnificada de los indicios para que el retrato resulte demoledor”, sentencia un jurista. Lo que hay por ahora son indicios, pero aún no hay pruebas.

Quienes pensaban que Calama era un juez ‘normal’, ahora observan con estupor el lenguaje policial que recorre la resolución en la que se pinta al expresidente como un capo internacional

“Estamos regresando al procedimiento inquisitivo cuando los derechos del investigado no se respetaban. El auto judicial parece fundado en las pesquisas de una agencia de seguridad privada de Estados Unidos. La falta de garantías que hay en los procedimientos en Estados Unidos es algo sabido de siempre y ahora todavía más. Habrá que ver dónde están las fuentes de prueba que sustentan el relato, porque por ahora no las hay”, opina un juez retirado, que considera que el abogado defensor de Zapatero es un profesional con experiencia en casos de este tipo. La actividad que ha desarrollado el expresidente es muy frecuente en los que han dejado la política. Habrá que ver las pruebas que han provocado su imputación para entender el delito. El mundo del lobby está difuso en España, en un limbo.

En los entornos del PP y del PSOE se habla estos días de cómo Aznar y Felipe han manejado su capacidad de influencia con más inteligencia que Zapatero. Ambos expresidentes colaboran con millonarios con diversos intereses económicos en medio mundo, a los que los contactos y sabios consejos de los que fueron máximos dignatarios españoles se ve que les vienen muy bien por la longevidad de la relación.

Aznar renovó hace seis meses como consejero de Rupert Murdoch en News Corp, su potente holding de medios, en donde desde hace 20 años cuenta con el aval del magnate dueño del Wall Street Journal, The Sun o The Times, entre otras famosas cabeceras. La serie Succession está inspirada en las intrigas de esta familia con importantes tentáculos. A pesar de la oposición del resto de socios de Murdoch y de contar con el doble de votos en contra para su reelección, ahí sigue, habiendo cobrado alrededor de cuatro millones de euros en estos años. Todo legal, por supuesto.

Igual de legal que la estrecha relación de amistad y negocios de Felipe González con Carlos Slim, al que el expresidente asesora en sus lucrativos negocios. Fin. ¿Qué incluyen las asesorías? No es algo que ninguno de los dos haya detallado, más allá del buen criterio del expresidente y su acceso a personajes como el rey Mohamed VI de Marruecos, entre otros conocidos dignatarios, a los que pone en contacto con el millonario debido a la amistad que les une. Tiene derecho a ganarse el pan. Hay que reconocer que se lo han montado con más estilo que Zapatero, dotando de una pátina de transparencia su actividad. Pueden estar tranquilos porque ningún juez dudaría de dos señores tan de derechas. Hay que reconocer que ZP se lo ha buscado, al convertirse en faro del sanchismo.