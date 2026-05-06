El juez rechaza archivar el caso de Begoña Gómez e insiste en que la juzgue un jurado popular

El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado los recursos que pedían archivar la investigación contra Begoña Gómez y ha insistido en enviar a un juicio por jurado popular a la mujer del presidente del Gobierno, tras procesarla y cerrar su instrucción el pasado mes de abril.

En concreto, en un auto dictado este pasado martes, Peinado rechaza los recursos de reforma interpuestos por Begoña Gómez y los otros dos imputados, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, contra la decisión de enviar el procedimiento a un tribunal de jurado, en la que pedían además archivar la causa, una solicitud a la que se adhirió la Fiscalía.

Como ha adelantado El Confidencial, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha confirmado así su decisión, tomada el pasado 20 de marzo, de que sea un jurado popular el encargado de juzgar a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida.

Peinado cita su auto del pasado 11 de abril para reiterar los indicios contra los acusados y de esta forma repite su alusión, al abordar el presunto tráfico de influencias, a que para encontrar conductas similares a las que atribuye a la esposa de Pedro Sánchez "más propias de regímenes absolutistas", habría que remontarse al reinado de Fernando VII.

El juez considera que el procedimiento debe recaer en un tribunal de jurado porque el delito de tráfico de influencias se cometería "para perpetrar o facilitar la ejecución de los otros, y si se instruyeran o juzgaran por separado, se rompería la continencia de la causa" y niega que otros delitos imputados, fuera de la ley del jurado, sean más graves.

Contra este auto las partes pueden interponer recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, donde ya recurrió la Fiscalía el procesamiento acordado por Peinado el pasado 11 de abril.

Peinado cita a un nuevo testigo el 14 de mayo

Además, pese a ha finalizado la instrucción, Peinado ha seguido la orden que le dio la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 29 de abril y ha citado a un nuevo testigo el próximo 14 de mayo: José María Torres, presidente de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes).

La acusación popular unificada pidió citarle al considerar su testimonio imprescindible para determinar la implicación de la asesora Cristina Álvarez en la gestión de actividades vinculadas a la cátedra que dirigía Begoña Gómez y la Audiencia Provincial le dio la razón en un auto posterior al dictado por Peinado para procesar a Begoña Gómez.

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El juez ha adoptado esta decisión en una providencia dictada también el pasado martes, cuando dictó varios autos y providencias más.

El futuro del procedimiento, con el que el juez quiere dilucidar si Gómez habría aprovechado "su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional", está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid.

Será esta instancia, que debe resolver el recurso interpuesto por la Fiscalía, la que decidirá si se enjuician o no las conductas adoptadas por Gómez para impulsar y financiar una cátedra universitaria en la Universidad Complutense de Madrid, sus relaciones con Barrabés o el presunto uso de su asesora pública para actividades privadas.