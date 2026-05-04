El PSOE denuncia en el Congreso que Vito Quiles usó el despacho de una diputada del PP para atacar a Begoña Gómez

El Grupo Parlamentario Socialista ha elevado este lunes a la Dirección de Comunicación del Congreso un escrito de denuncia en el que solicitan aclarar las circunstancias en las que el agitador Vito Quiles, acreditado como redactor literario en la Cámara Baja, grabó y subió a redes sociales un vídeo en el despacho de la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Alma Alfonso.

En él, comentan que Quiles ataca a varios periodistas y amenaza a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con acciones judiciales.

“Anuncio acciones judiciales contra Begoña Gómez y sus charo acompañantes por la violencia que sufrí ayer”, escribió en un tweet. “Me ha denunciado ella a mí, que soy la víctima”, comenta. Y añade: “Es una locura cómo os intentan hacer creer lo que vuestros propios ojos no han visto y quieren que os creáis lo que ellos dicen”.

La publicación del vídeo en la red social X tuvo lugar el pasado jueves, 30 de abril, dos días después de abordar a Gómez en un restaurante y perseguirla por los alrededores.

Begoña Gómez denunciará al agitador Vito Quiles por agresión Ver más

Desde el Grupo Parlamentario Socialista recuerdan que “los redactores literarios no tienen autorización ni acreditación para realizar grabaciones de vídeo”, tal como recoge el precepto 3.2 del apartado I del Acuerdo de Mesa del Congreso de los Diputados, en desarrollo de lo previsto en el artículo 98 del Reglamento del Congreso.

Piden en esta denuncia que, en el curso de la instrucción, “se inquiera a la diputada Alma Alfonso y al GPP a expresar si dieron su autorización y estaban presentes (tal y como exige el Reglamento de la cámara) cuando Vito Quiles utilizó sus dependencias para verter sus amenazas”.

A la denuncia de los socialistas, Quiles ha respondido a través de X: “Hoy la polémica es que me tomé un café con una diputada en su despacho. Y lo denuncian los mismos que comen los miércoles con Patxi López y Rufián, que se van a hoteles con diputados, que son invitados por Illa a la Generalitat, que tienen su oficina en Ferraz, que se hacen fotos con Sánchez y que montan en el Falcon. Es imposible ser más cínico, más hipócrita y más falso”.