Begoña Gómez denunciará al agitador Vito Quiles por agresión

Según han informado fuentes de La Moncloa, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a presentar una denuncia contra Vito Quiles.

Desde Moncloa relatan que Gómez habría sido abordada por Quiles en el interior de la cafetería EsPanis en el municipio madrileño de Las Rozas cuando iba acompañada de dos amigas y el agitador ultra les habría impedido la salida del establecimiento.

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Después de este incidente, Quiles ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que, tras perseguir a Gómez, sus acompañantes le agarran para que deje de grabarla.

En el vídeo difundido se puede ver cómo Quiles espera a la salida de la cafetería a Gómez y después la sigue por la calle haciéndole preguntas como "¿Usted se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente para hacer chanchullos?" o "¿Usted utilizó una asesora que pagamos todos los españoles para sus negocios personales?".

En respuesta, las acompañantes de Gómez agarran por la espalda a Quiles demandándole que deje de grabar diciéndole frases como "Quita esa mierda" o "¿Eres tonto?".