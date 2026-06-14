No todo son malas noticias para los progresistas: los jóvenes viran al PSOE y a la izquierda territorial

El vagón va atestado. No cabe ni un alfiler. La línea 7 del metro de Madrid arde. Vuelta al centro de la ciudad. Sombreros de paja, pantalones cortos, flores en el pelo. Mucha brillantina. “No te puedo olvidar, no te puedo borrar. Tú me enseñaste a querer, me enseñaste a bailar”. En una nube caribeña van todos los que han estado casi tres horas perreando con Bad Bunny en el Metropolitano. Un joven, de repente, se desgañita: “Pedro Sánchez, hijo de puta”. Espera un coro de vuelta. Pero no. Alguien pone a todo volumen su altavoz: “Un verano en Nueva Yol…” Todos aplauden, y más alto: “Si te quieres divertir, un verano en Nueva Yoooool”.

Tras años de derechización de la juventud, las encuestas empiezan a cambiar de tendencia. No todos los nuevos votantes son seguidores de Vito Quiles y abrazan los postulados machistas y xenófobos. Y en estos días ese giro empieza a detectarse a pesar del ruido de los escándalos judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

En el estudio de junio de 40dB. para El País y la Cadena Ser, el PSOE es el partido con mayor intención de voto entre los menores de 24 años, con un apoyo del 25,7%, más de cinco puntos por encima de Vox (20,6%). Y muy por delante del Partido Popular (11,6%). Luego aparecen Se Acabó la Fiesta (4,6%), Sumar (4,4%) y Podemos (3,6%). Las opciones nacionalistas aglutinan un 6,2%, mientras que un 23% está indeciso en estos momentos.

Pero, además, el PSOE también se impone, según este barómetro, en la franja que va de los 25 a los 34 años, con un respaldo del 26,5%. En segundo lugar está el partido de Santiago Abascal, a más de cuatro puntos de distancia (22,1%). El Partido Popular aparece en el tercer escalón con un 16,1%. Sumar, con un 5,6%, se impone a Se Acabó la Fiesta (3,6%). El grado de indecisión se sitúa en el 17,1%.

En cambio, está mucho más derechizada la franja de votantes que va de los 35 a los 44 años, donde la opción de Vox está a la cabeza, con un respaldo del 22,9%.

Los jóvenes dan aire al PSOE

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó este jueves su barómetro, que ya recoge la caída en general de cinco puntos de los socialistas por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el estallido del caso. Pero el partido de Pedro Sánchez se impone entre los votantes menores de 24 años, con un respaldo del 18,2%, por delante de Vox (14,5%) y PP (14,2%). Sumar rasca un 5,8%, por delante de Se Acabó la Fiesta (3,1%), ERC (1,8%), Podemos (1,5%) y PACMA (1,6%).

En cambio, la ultraderecha de Abascal es la fuerza en estos momentos que gana tanto en la franja de 25 a 34 años (20,9%) como en la que va de los 35 a los 44 años (18,8%). El Partido Popular no logra ser primero, por tramos de edad, hasta la franja que va de 45 a 54 años, con un 21,3%. Los socialistas vuelven a ser primeros entre los votantes de 55 a 74 años. Alberto Núñez Feijóo vence entre los electores mayores de 75 años.

El PSOE lleva tiempo trabajando para recuperar terreno entre los jóvenes después de años viendo cómo Vox se adueñaba de esa franja electoral. Y esa labor la ha encabezado el propio Pedro Sánchez, que dio un giro, por ejemplo, en su comunicación desde el verano pasado para llegar a este público. Desde ese momento, el presidente del Gobierno se centró en ámbitos que tenía olvidados, como TikTok. Por ejemplo, cada sábado hace recomendaciones culturales en esta plataforma y ha adaptado sus mensajes para esta red social. Y no solo él. También otras figuras socialistas como Óscar Puente, Félix Bolaños, Pilar Alegría, Carlos Cuerpo y José María Albares han implantado un tono más didáctico y cercano en sus vídeos y publicaciones en Instagram.

Asimismo, como comentan varios dirigentes socialistas, muchas de las banderas del Gobierno conectan con preocupaciones de los jóvenes como su rechazo al genocidio en Gaza perpetrado por Israel, que ha provocado grandes manifestaciones estudiantiles. También la defensa de la educación pública y la lucha contra los tecnooligarcas recogen la sensibilidad de los nuevos votantes. El gran tema pendiente, reconocen varias fuentes, es la solución al problema de la vivienda, aunque creen que se ven las diferencias respecto a las políticas neoliberales de las derechas.

En el PSOE trasladan que es mentira esa imagen que quiere crear la derecha de que Sánchez es odiado por los jóvenes. “No todos los jóvenes son como los que aparecen en los vídeos de Vito Quiles”, indica un alto dirigente del partido, que contrapone esta imagen con la de Pedro Sánchez hace unos días en el festival Primavera Sound de Barcelona, donde estuvo junto a Amaia, Martin Urrutia y Juanjo Bona, figuras de la música que arrastran a centenares de miles de seguidores.

CHA y Adelante Andalucía, redes y votos

Pero, además, los jóvenes han encontrado otro punto de referencia actualmente en las llamadas izquierdas territoriales. Uno de los ejemplos es Chunta Aragonesista en las pasadas elecciones del 8 de febrero. El estudio postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre esa contienda autonómica recoge que CHA fue la formación más votada por los votantes menores de 24 años, superando el 25% de los votos. Por detrás quedaron: PP (18,5%), Vox (18,2%) y PSOE (17,2%). A continuación: Teruel Existe (4,8%), Podemos (1,7%), Se Acabó la Fiesta (1,6%), PAR (0,8%) y Sumar-IU (0,4%).

Esa candidatura de Chunta tuvo como número uno a Jorge Pueyo, conocido presentador de televisión y exdiputado en el Congreso. Una de las claves fue el uso de las redes sociales, en las que protagonizó vídeos diferentes, con un lenguaje muy cercano y con temas que preocupan especialmente a los jóvenes.

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Precisamente esta fórmula también la ha empleado José Ignacio García, el número uno de Adelante Andalucía en las últimas elecciones autonómicas. El partido ha sido la gran revelación al cuadruplicar sus resultados y pasar de dos a ocho escaños en el Hospital de las Cinco Llagas. “Mis hijos han votado a Adelante Andalucía”, reconoce hasta un alto dirigente socialista sobre este fenómeno.

A falta de los estudios postelectorales en Andalucía, todas las encuestas previas reflejaron que el mayor porcentaje de intención de voto de este partido está entre los más jóvenes. García, asimismo, se ha centrado en temas como la vivienda a través de vídeos, denunciando la especulación de los fondos buitre, especialmente en zonas como Sevilla, Cádiz y Málaga. Además, ha puesto en el centro del debate los problemas de salud mental entre los jóvenes. Y fue el aspirante con mejor nota en las encuestas entre los nuevos votantes.

La idea de que todos los jóvenes son fachas empieza a quedarse en papel mojado.