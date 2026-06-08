Qué votan los católicos: PP y Vox dominan entre los que van a misa y el PSOE gana entre los no practicantes

“Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo, todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada. Alzo la mirada. Alzo la mirada. No estoy hecho para mirar al suelo”.

El estribillo se repite minuto a minuto. Es el himno oficial de la visita del papa a España. En todos los actos, los altavoces reverberan a este ritmo. León XIV prosigue su visita al país, con una clase política volcada de lleno en el viaje. La mayoría de medios emiten durante casi las 24 horas todos los pasos del pontífice, que lanza mensajes a favor de la paz y de la inclusión de los migrantes, pero también muestra su rechazo al aborto y a la eutanasia.

Pero, ¿qué piensan políticamente los católicos practicantes en España? ¿Y los no practicantes? ¿A quién votan? ¿Qué les preocupa? ¿Tienen también interiorizados los valores que proclama León XIV?

El partido de referencia

Si hoy se celebrasen elecciones generales en España, la derecha se impondría con mayoría absoluta entre los católicos practicantes. Según el barómetro de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 32,7% de ellos y ellas meterían la papeleta del Partido Popular. Después se situaría Vox, con un 19%. El PSOE aparece en tercera posición, con un 18,2%. A mucha distancia ya se sitúan la cuarta y quinta opción: Falange (1,4%) y Se Acabó la Fiesta (1,1%). El apoyo a las izquierdas es irrisorio en ese segmento: Podemos (0,8%), Sumar (0,3%), BNG (0,2%) y EH Bildu (0,1%). También el que obtendría la derecha soberanista: PNV (0,3%) y Junts (0,2%).

Pero lo que hay entre católicos practicantes es una sensación de vacío en el panorama político, ya que el 42% confiesa en el sondeo que no siente simpatía por ninguno de los partidos políticos. El que genera más afecto, no obstante, es el Partido Popular, citado por el 19,6%. El PSOE cae “simpático” al 7,9%, mientras que la ultraderecha de Santiago Abascal solo tiene buena imagen entre el 3% de los encuestados. Muy cerca se sitúa Se Acabó la Fiesta, con un 1,9%.

Los católicos practicantes colocan la vivienda como el principal problema que tiene el país, aunque su nivel de preocupación es inferior al de los no practicantes, ateos, agnósticos y creyentes de otras religiones. Y señalan como segunda preocupación al Gobierno y los partidos, por delante de la crisis económica y la migración.

A favor de la “prioridad nacional”

Asimismo, la opción favorita de los católicos practicantes para ser presidente del Gobierno es Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), al que apoya el 25,4%. Pedro Sánchez es la segunda opción, con un 17%, por delante de Santiago Abascal (Vox), que tiene el respaldo del 15,7%. Isabel Díaz Ayuso está en cuarto lugar, aunque su porcentaje no llega al cinco por ciento. El interés por los líderes de izquierdas no alcanza ni al uno por ciento como eventuales jefes del Ejecutivo: Yolanda Díaz (0,6%), Gabriel Rufián (0,4%) e Irene Montero (0,3%).

En cuanto a la valoración de los propios líderes, sólo aprueba entre los católicos practicantes Núñez Feijóo, al que le dan un 5,32 de nota media. Abascal es el segundo, con un 4,37. Luego ya está Sánchez, con un 3,62, por delante de Yolanda Díaz, con un 3,52.

A pesar del discurso a favor de la ayuda e integración de los migrantes, el grupo de los católicos practicantes es el que da más apoyo al concepto de “prioridad nacional" impulsado por Vox y que está aceptando el Partido Popular para formar gobiernos autonómicos como los de Extremadura, Aragón y Castilla y León. El 67,2% está “muy” o “bastante de acuerdo” con que las políticas sociales se orienten en este sentido.

Sánchez, el mejor valorado entre los católicos no practicantes

La derechización del electorado católico cae cuando se trata de católicos no practicantes. De hecho, según los datos del barómetro de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas, el PSOE se impondría en este espectro en unas elecciones generales, con una intención de voto del 28,2%. El Partido Popular cae casi diez puntos respecto a los practicantes y se sitúa en el 23%, mientras que Vox se queda en el 15,4%.

Entre los no practicantes, luego se sitúan, de manera casi residual, otros partidos como Se Acabó la Fiesta (2,2%), Esquerra Republicana (1,3%), Sumar (1,2%), Junts (0,8%) y Podemos (0,3%).

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La mitad de los votantes católicos no practicantes confiesa que no siente simpatía por ningún partido. El que despierta más afinidad es el PSOE, aunque solo lo nombra el 13,6%. Luego aparecen el Partido Popular (8%), Vox (3,5%), Izquierda Unida (1,2%), Sumar (1,1%), Pacma (0,7%), Podemos (0,3%) y Junts (0,3%). Los socialistas también se imponen en la pregunta de qué partido se acerca más a sus ideas personales, con un 30%. Por delante del Partido Popular (23,1%) y de Vox (15,7%).

Asimismo, este grupo de votantes da su nota más alta, aunque no aprueba, al presidente del Gobierno, que recibe de media un 4,11, por delante de Núñez Feijóo, que le sigue de cerca con un 4,02. En cambio, Díaz se queda en un 3,76. El menos valorado es Abascal, que tiene un 3,28.

Los católicos no practicantes se sitúan en general en el centroizquierda, con una autoubicación media de 4,95 (del 1 de la extrema izquierda al 10 de la extrema derecha). En cambio, los practicantes están mucho más derechizados, con un 6,20. Quienes se ven más a la izquierda son los ateos (3,02) y los agnósticos (3,80). En otro orden de cosas, los practicantes tienen porcentajes más altos de pertenencia entre la clase alta, media alta y media media. En cambio, los no practicantes se imponen en la clase media baja, la clase obrera y la clase baja.