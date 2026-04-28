“Garantizar la prioridad nacional en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones públicas, promoviendo las modificaciones normativas oportunas del sistema de la Seguridad Social" (Vox). Esta es la letra pequeña que en el futuro Vox impondrá a un PP que jamás perderá la oportunidad de gobernar por "nimiedades". Sobre todo si consiguen resultados como en Extremadura, Aragón, Castilla y León y, con toda seguridad, Andalucía, porque Moreno Bonilla no es la cara “amable” del PP. Juega a ello porque le interesa electoralmente, pero tiene muy claras sus preferencias si no consigue la mayoría absoluta.

Jamás pensé que en España mantuviéramos debates en torno a la "prioridad nacional" como los franceses los tuvieron hace 40 años, con su extrema derecha pletórica, o como ganó Donald Trump con el principio fascista American first (tomado del alemán: Deutschland über alles). Saben lo que quieren y se ríen cuando escuchan que ello se hará de acuerdo con la ley... ¡Pues claro, hombre! Porque ya están avanzando que lo prioritario en el gobierno será la modificación de las actuales leyes progresistas y por supuesto la modificación constitucional.

En la lógica de PP/Vox no vale aquello de "Como a mí no me toca, yo tranquilo" (como ocurrió con los millones de alemanes que apoyaron a Hitler). Personalmente empiezo a estar acojonado. Llegué a España en 1970 (tengo 76 años); en 1977, tras la muerte del dictador, obtuve la nacionalidad española y con ella y con mi título universitario en Psicología (primer abuso a la prioridad nacional, por mi parte). Me presenté a las oposiciones como psicólogo del Estado (segundo abuso de la prioridad nacional por mi parte). En 1985, Ernest Lluch me nombró director del INSALUD de Ávila (tercer abuso, por mi parte, de la prioridad nacional). En 1991, Matilde Fernández, ministra de Asuntos Sociales, me nombró director provincial del IMSERSO en Salamanca (cuarto abuso, por mi parte, de la prioridad nacional. Y desde 1992 hasta 2014 he sido profesor en la Universidad de Salamanca (quinto abuso, por mi parte, de la prioridad nacional). Hoy ya jubilata, percibo mi pensión de la Seguridad Social (sexto y último abuso, por mi parte, de la sagrada esencia a preservar por los españoles de verdad, la prioridad nacional). Sí, lo reconozco, estoy acojonado después de 55 años.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.