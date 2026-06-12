Barceló pone fin a su etapa en la SER y anuncia que a la emisora le toca ahora “la página de la derecha”

“Se acabó”. La periodista Àngels Barceló (Barcelona, 1963) puso este jueves fin, por sorpresa y de forma abrupta, a su etapa de siete años al frente de Hoy por Hoy, el programa estrella de la Cadena SER. “Hoy soy yo la que hablo”, dijo sin previo aviso al final de la emisión de este jueves. “Es el último Hoy por Hoy que hago. Se acabó. He acordado con la casa, y con su complicidad, que lo dejo aquí. Porque la casa tiene que empezar a trabajar en lo que viene”.

Fue la única explicación que ofreció, antes de añadir, a continuación, una metáfora reveladora. “Pasamos página. Yo ya soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha”, subrayó.

La periodista había anunciado su renuncia a continuar en la cadena el pasado 22 de mayo, después de meses de tensiones internas entre algunos de los principales responsables de programas y Fran Llorente, director de contenidos designado dos años antes por Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa. Un conflicto que se volvió especialmente significativo con la periodista catalana y que tiene que ver –según fuentes internas– con la reorientación ideológica que quiere impulsar Oughourlian.

En los últimos meses se acumularon los indicios que apuntaban a que Prisa estaría modulando su perfil de centroizquierda hacia posiciones más cómodas para la derecha política y económica. Un desplazamiento que no se ha producido mediante un manifiesto explícito, sino a través de cambios en las afinidades de sus principales responsables, en la selección de voces y enfoques editoriales y en la manera de situarse en el mapa de alianzas mediáticas. El resultado es la sensación, dentro y fuera del sector, de que el grupo busca cambiar su centro de gravedad para alejarse de Pedro Sánchez y preparar el terreno para una eventual victoria de la derecha en las próximas elecciones generales.

“Que vengan a perseguirnos”

Barceló aprovechó su último programa para sacar pecho por los mejores datos de audiencia que Hoy por Hoy ha conseguido. “Que vengan a perseguirnos”, retó antes de agradecer “la complicidad de los oyentes” que les “han traído de la mano hasta aquí”. “Porque sin los oyentes nosotros no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho. Los oyentes nos han dado la fuerza para levantarnos todas las mañanas, para venir aquí, para decidir cómo lo hacíamos, qué poníamos, dónde íbamos, dónde conectábamos”.

En defensa de su trayectoria, puso en valor su compromiso con “la verdad, el compromiso de ser rigurosos”. “Hoy termina una etapa, comienza otra”, insistió, sin mencionar siquiera al que será su sucesor a partir del 31 de agosto, el periodista Aimar Bretos.

“Sed muy felices con lo que os toque”, añadió en referencia a los miembros de su equipo. “Yo os aseguro que seré muy feliz con lo que me toca. Cuando uno se recupera de una ruptura o de un amor que no ha funcionado del todo”, añadió en referencia a la cadena, “se pasa un tiempo de duelo, pero luego a gente es capaz de volverse a enamorar. O sea que enamórense; yo no me desenamoraré de la radio, de eso pueden estar bien convencidos”.

Una parrilla aún más masculinizada

José Luis Sastre, la mano derecha de Barceló en los últimos años al frente del programa, abandonará también las mañanas y pasará a dirigir y presentar Hora 25, el programa informativo nocturno de la cadena, precisamente el que dejará libre el periodista que se hará cargo de Hoy por Hoy a partir del 31 de agosto.

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En un vídeo difundido por la SER, Sastre ha anunciado que dirigirá Hora 25, que se emite de 20:00 a 23:30 horas, y lo ha hecho junto a Esther Bazán, quien, por su parte, conducirá el primer tramo informativo de esta franja, desde las 20:00 hasta las 20:30 horas.

Esta reconfiguración de la parrilla de la cadena, forzada por la salida de Barceló, tendrá como consecuencia una mayor masculinización de los principales programas, que estarán dirigidos aún más por hombres. A falta de conocer qué hará ahora la emisora de Prisa con el resto de la programación, al frente de grandes espacios quedan únicamente Aida Bao (informativos del fin de semana) y Mara Torres, que dirige y presenta cada madrugada El Faro, un programa nocturno muy personal centrado en entrevistas en profundidad.

Barceló llevaba en la Cadena SER desde julio de 2005, donde comenzó al frente del programa de fin de semana A vivir que son dos días. Entre 2008 y 2019 dirigió y presentó el informativo Hora 25 y, desde septiembre de 2019, dirige y presenta el magacín matinal Hoy por Hoy, líder de audiencia en la radio española.