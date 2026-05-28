La Cadena SER elige a Aimar Bretos para sustituir a Àngels Barceló al frente de su programa estrella

La Cadena SER no ha tardado ni una semana en despejar la incógnita. Aimar Bretos, director desde hace cuatro años del programa informativo nocturno de la emisora, Hora 25, será a partir de septiembre quien tome el relevo de Àngels Barceló al frente de Hoy por Hoy, el buque insignia de la radio de Prisa.

La renuncia de la periodista catalana a continuar se produjo hace una semana, después de meses de tensiones internas entre algunos de los principales responsables de programas y Fran Llorente, director de contenidos designado por Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa, en mayo de 2024. Un conflicto que ha sido especialmente significativo con Barceló y que tiene que ver —según fuentes internas— con la reorientación ideológica que quiere impulsar Oughourlian. El pasado marzo, infoLibre desveló que Barceló no contaba con el respaldo del presidente del grupo.

El propio Bretos anunció este jueves, a través de un vídeo difundido por la emisora, que dirigirá y presentará Hoy por Hoy a partir del 31 de agosto. En el mensaje, invoca los 40 años de historia del programa y la cadena de relevos que lo ha definido: “Hace 40 años nació Hoy por hoy, de la mano de un periodista donostiarra que nos ha hecho amar la radio a todos, Iñaki Gabilondo. 40 años después, es un orgullo enorme para mí recoger ese testigo que ha pasado por las manos y se ha hecho más grande y más bonito aún en las manos de Carles, de Pepa y de Ángel”.

El periodista aprovechó la ocasión para hacer una apelación explícita a la independencia editorial: “Con un compromiso del mejor periodismo, de la mayor independencia, de ese periodismo que tan bien saben hacer los enormes periodistas de esta redacción, de la Cadena SER”.

Una carrera de más de dos décadas

Aimar Bretos Loidi (San Sebastián, 25 de noviembre de 1986) dirigía hasta ahora Hora 25, el programa nocturno de mayor tradición en la radio española.

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Estudió Periodismo en la Universidad de Navarra y comenzó su carrera a los 15 años como colaborador en Otxoki Irratia, una emisora local de San Sebastián. Durante la carrera realizó prácticas en la COPE de Navarra.

En 2008 se incorporó a la Cadena SER en el equipo de informativos de fin de semana, dirigido entonces por Jesús Cintora. Pasó posteriormente a Hoy por Hoy, el programa que ahora va dirigir y presentar, donde trabajó como redactor bajo la dirección de Carles Francino primero, y de Pepa Bueno y Gemma Nierga después. Desde 2013 ejerció como sustituto habitual de Bueno en sus ausencias.

En 2019 fue nombrado subdirector de Hora 25, cargo que ocupó hasta julio de 2021, cuando el nombramiento de Pepa Bueno como directora de El País dejó vacante la dirección del programa. Bretos asumió entonces la conducción del espacio nocturno más longevo de la radio española. Desde hace varias semanas presenta en La Sexta el espacio La noche de Aimar.