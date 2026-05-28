Informe de ninguna parte - Clive Wilmer

Edición bilingüe de Misael Ruiz Albarracín

Animal Sospechoso editor. Barcelona, 2025

La traducción configura una perspectiva de renovación del texto. Sirve de apertura a modulaciones semánticas que encauzan rasgos y estratos significativos. El desplazamiento a otro idioma ratifica una germinación fértil, expande la palabra poética y matiza la voz subjetiva del discurso lírico con el proceso reflexivo del traductor. Así se percibe en la antología Informe de ninguna parte, amplia recopilación textual del profesor, poeta, traductor y crítico Clive Wilmer (Harrogate, Yorkshire, 1945-Cambridge, 2025).

Quien selecciona el aporte literario y culmina la tarea del traslado al castellano es Misael Ruiz Albarracín, cuya voz plural ejerce como poeta, traductor y crítico que firma el prólogo “Ver dentro del poema”, una lúcida meditación sobre las contingencias que precedieron a la publicación de la muestra. La apertura ratifica que Informe de ninguna parte permite descubrir el patrimonio lírico esencial del poeta inglés, solo conocido en España de manera parcial por una única obra traducida, El misterio de las cosas.

El liminar nos recuerda que la conciencia crítica de Clive Wilmer entrelaza enfoques complementarios: es creador, pero también practica la traducción y la crítica. Además, su obra enraíza con abundantes referentes que han fortalecido en el tiempo el ideario poético, y fomentan cambios de registro y sensibilidad expresiva en el modelado verbal.

La incorporación de las observaciones de Clive Wilmer, junto al formato bilingüe, nace de una propuesta del editor de Animal Sospechoso Juan Pablo Roa. La abierta disposición experimental abre espacios; se fundamenta en una sostenida relación personal con el traductor. Es un acierto, una feliz idea porque incorpora dos voces interiores en el poema. La traducción une en el traslado idiomático las consideraciones directas que el poeta sugiere durante el proceso de fijación textual. Esta escritura fragmentaria permite enriquecer la realidad última del texto con una continua capacidad de interrogación sobre el contenido, referencias del entorno y las impresiones personales generadas por las versiones finales.

Los poemas integrados en Informe de ninguna parte se ordenan con sentido diacrónico. Permiten vislumbrar el largo discurrir de una vocación definida en nueve libros publicados, más el añadido de algunos inéditos. La cosecha creadora fecha su amanecida en 1977, con la entrega The Dwelling Place que en esta recopilación está representada por dos poemas, entre ellos “Abadía en ruinas”. Misael Ruiz Albarracín concede a esta pieza verbal una clara epifanía estética, ya que plantea un tema central del autor: el compromiso del escritor con la artesanía formal y el empeño de construir una arquitectura verbal que se mantenga firme ante los estragos del tiempo, que muestre una fuerte voluntad de definir la permanencia. La glosa incorporada muestra también el temprano magisterio de Wordsworth y su implícita influencia. También en la pieza “Hebilla sajona” se vislumbra la importancia del pulido formal. No se trata de que los versos viajen a otra lengua, sino que la versión preserve el ritmo tonal, la textura lírica y la máxima cercanía al patrón original.

El didactismo argumental de las observaciones atrapa de inmediato; no se trata de clarificar pautas de escritura sino de habilitar vías de acceso complementarias. Se alumbran los claroscuros de la composición, incluso en los poemas más narrativos y transparentes (2010). El conjunto de notas convierte el proceso de traducción en meditado intercambio indagatorio. El diálogo clarifica, explora moldeados formales y sondea la relación entre técnica y sensibilidad. En definitiva, valora procedimientos expresivos y estela argumental. Sorprende la diversidad temática y la plena atención que ramifica las tramas. En Informe de ninguna parte conviven viejas ruinas, aves, y ecos de lecturas de la tradición clásica, como sucede en el excelente poema “La barca de Caronte”, una meditación crepuscular sobre la muerte. En la diversidad de la antología convergen también salmos y homenajes, como la extensa elegía escrita en memoria de Graham Davies, naturalista y psicoterapeuta. El poema resulta una de las composiciones centrales porque la evocación entrelaza reflexiones sobre la amistad, la ausencia y la naturaleza mudable de los sentimientos. Las notas añadidas describen con claridad el desvelo del autor para que en la traducción se cobijen todos los matices. Aportan también la fiel respuesta del traductor, volcado en su arte imperfecto, como sugiere Clive Wilmer, para conseguir una literalidad máxima.

W. Shakespeare es otro magisterio claro, cuyos ecos se perciben en “El sueño de Botton”, “Mucho ruido para nada” o “Shakespeare”. Del clásico, toma Wilmer abundantes citas, la ambigüedad de algunos personajes y términos semánticos complejos como la palabra “Nada”.

La voz múltiple Ver más

La voz autoral llama la atención sobre el grado significativo del poema “El Sanctasanctórum” basado, según el poeta en una doble contingencia, histórica y anecdótica. Compleja en su desarrollo, la composición entremezcla tiempos y genera un minucioso recorrido del proceso escritural. Hace lo mismo con otra muestra preferida, “Las cataratas”. Es fuente también de un meditado comentario con notas que explican el origen y el uso de términos alejados del lenguaje religioso y la transcendencia, para que la dicción suene natural y cercana en su empeño de celebrar la grandiosidad del paisaje.

Solo un fragmento en prosa representa la modalidad expresiva de la prosa poética, empleada en las secuencias narrativas de Urban Pastorals y una sola composición explora la estrofa cerrada del soneto en “Los viejos de la piscina”. Sirve de cierre al excelente trabajo de Misael Ruiz, una compilación de fragmentos conversacionales en los que el poeta reitera aspectos del Ars poetica. Al terminar la lectura de informe de ninguna parte queda con rigurosa nitidez el perfil literario de Clive Wilmer. La traducción humaniza al poeta, lo muestra en primer plano y dota a sus composiciones de una claridad lógica. Como señalaba Hölderlin, Misael Ruiz traduce como un guía implicado que sabe que en la casa de la poesía hay muchas moradas donde habitar.

*José Luis Morante es escritor y crítico literario. Su último libro es Viajeros sedentarios (La Garúa, 2025).