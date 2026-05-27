Pedraz investiga una trama en el PSOE para desestabilizar causas judiciales que afectan al partido

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que acuda a la sede del PSOE para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectan a ese partido y al Gobierno, según ha informado la Audiencia Nacional en un comunicado. El juez dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, María Leire Díez Castro, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del estado. Igualmente, el juez 5 de Instrucción de la Audiencia Nacional considera que de los hechos investigados aparece descrita indiciariamente la responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos antes descritos. y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

Respecto del expresidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana y el diputado socialista Juan Francisco Serrano, el magistrado señala que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su plan, aunque Pedraz considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal. Para el magistrado, la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados.

Estas medidas se concretan en requerimientos, además de al PSOE, a otras personas físicas y sociedades, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega con carácter inmediato de toda la documentación, archivos electrónicos y la información que se detalla en los tres autos que han sido notificados esta mañana a los representantes legales de los requeridos.

El juez sitúa en los días de reflexión de Sánchez el inicio de una trama contra causas del PSOE

Santiago Pedraz sitúa en los días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el inicio de las actividades de esta presunta "estructura criminal" que lideraría el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El magistrado de la Audiencia Nacional considera que Santos Cerdán encargó en abril de 2024 a la entonces militante del PSOE Leire Díez actuaciones para desestabilizar cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno, "gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros del partido o de la familia" de Sánchez.

En su auto, al que ha tenido acceso EFE, Pedraz sitúa el "punto de inflexión" de este encargo en una reunión mantenida en Ferraz el 26 de abril de 2024, dos días después de la carta que Sánchez había mandado a la ciudadanía diciendo que iba a tomarse unos días de reflexión, tras la investigación a su mujer, Begoña Gómez, en un juzgado madrileño, como recuerda el juez en su auto.

En esa reunión participaron Santos Cerdán, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el diputado Juan Manuel Serrano, el entonces director de Comunicación del PSOE Ion Antolín y varios miembros de la estructura orgánica del PSOE.

A partir de aquel encuentro, según el magistrado, Santos Cerdán pasó presuntamente a liderar un grupo coordinado por Leire Díez, del que formaban parte el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y Pérez Dolset, que empezó a desarrollar acciones para desestabilizar "causas judiciales con afectación al PSOE o al Gobierno", en una actividad continuada y estructurada.

Señala Pedraz que Cerdán "habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste" de esta actividad que ahora se investiga.

Por ello, Pedraz ha ampliado la investigación que ya tenía abierta por presuntas mordidas contra Leire Díez y ha pasado a investigar en este procedimiento al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes, al sospechar de pagos irregulares a la exmilitante socialista por sus supuestas maniobras, entre otros.

Agentes de la UCO salen de la casa de Cerdán en Milagro (Navarra) con maletas y cajas

Ocho agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han salido a las 15:00 horas de la casa del exdirigente socialista Santos Cerdán en la localidad navarra de Milagro con seis mochilas, dos maletas y dos cajas que han introducido en tres vehículos que estaban aparcados en la entrada de la vivienda.

Los agentes han registrado la casa familiar del exdirigente socialista desde primera hora de este miércoles y en presencia del propio Santos Cerdán. Al salir, portaban seis mochilas negras, dos maletas del mismo color y dos cajas de cartón.

La casa ha permanecido en todo momento con las persianas bajadas salvo un instante, a media mañana, cuando ha habido un pequeño movimiento de una de las persianas que daban a la fachada ante la que se congregaban los medios de comunicación.

Los miembros de la UCO han salido de la casa a las 15:00 horas, en el momento de más calor del día, cuando el termómetro marcaba 33 grados en la localidad.

Diez minutos después de la salida de los agentes, la puerta del garaje de la vivienda se ha abierto y Cerdán ha salido solo en su vehículo.