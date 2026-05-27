Cuidado, señores y señoras del PP, no se precipiten

¡Sí, cuidado! Se comportan como niños en el patio de un colegio.

Si se demostrara que el señor Rodríguez Zapatero es culpable de los cargos que se le imputan, me parece muy bien que actúe la justicia. Es lo correcto. Pero que den por supuesto que ese delito, si tal fuera, haría caer a Sánchez es una falacia, una mirada muy corta. ¿Por qué habría de caer el Gobierno? Mírense a sí mismos. ¿Dónde estaría el PP si tal principio se aplicara?

Fíjense en la señora Ayuso que, aun siendo muy católica, vive como concubina con su novio, Alberto González Amador. Este señor, un presunto defraudador fiscal de campeonato, se ha enriquecido a costa de la privatización de la sanidad pública llevada a cabo, convenientemente, por la propia señora Ayuso. Por esta razón el señor González Amador está imputado. Y, díganme, ¿ha dimitido la señora Ayuso por la imputación de su pareja? Pues no, la señora Ayuso no ha dimitido. Sin embargo, no puede haber una relación más cercana que la que se establece con la propia pareja. Además, esta señora ha conseguido que se cese al fiscal general del Estado, con la velocidad del rayo, y que el juicio de su novio se paralice. Esto sí es corrupción en grado superlativo, porque está directamente relacionada con el Poder Judicial.

Díganme, ¿ha dimitido la señora Ayuso por la imputación de su pareja? Pues no, la señora Ayuso no ha dimitido

Y no solo, en este año, 2026, se está celebrando el juicio por la Operación Kitchen, que tuvo lugar durante el gobierno de Mariano Rajoy. Se trataba de un operativo parapolicial ilegal que se realizó a partir de 2013 desde el Ministerio del Interior para espiar y robar información a Luis Bárcenas, que era el tesorero del PP. Trece años ha tardado en salir el juicio. Por eso el señor Rajoy no se acordaba de nada; la señora Cospedal y la señora Santamaría también habían perdido la memoria, ¡vaya por Dios! Ninguno dimitió por la Operación Kitchen; y esta demora de 13 años en la resolución del caso también pone de manifiesto que el Poder Judicial no es imparcial.

Por el caso Púnica, en 2019, el juez García Castellón determinó la imputación de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, por el papel “decisivo y esencial” que habría tenido esta persona en la financiación ilegal del PP. ¿Dimitió la señora Aguirre por ese gran escándalo? Pues no, la señora Aguirre no dimitió.

El caso Montoro es otro caso de corrupción política en España que involucra al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a 27 personas más por presuntas irregularidades, extremadamente graves, cometidas en este ministerio durante los gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018). La investigación se centra en el supuesto favorecimiento a determinadas empresas, impulsando normas y reformas fiscales que las beneficiaban, a cambio de pagos directos al despacho “Equipo Económico”, fundado por Montoro en 2006. ¿Dimitió Montoro por este otro caso de corrupción en grado superlativo? ¿Dimitió Rajoy? ¿Se convocaron elecciones anticipadas?

Lo que no sé es por qué regla de tres, si está imputado el señor Rodríguez Zapatero, debería dimitir el señor Sánchez

Han pasado varios años y todavía no se ha resuelto el caso.

Otra vez el Poder Judicial se demora.

Lo que no sé es por qué regla de tres, si está imputado el señor Rodríguez Zapatero, debería dimitir el señor Sánchez.

Y no sé, señor González, por qué regla de tres, esta vez compuesta, se tendrían que convocar elecciones anticipadas porque esté imputado el señor Rodríguez Zapatero. El señor Zapatero no está en el gobierno y, si fuera culpable, tendría que responder él por sus actos delictivos.

Lo grave, gravísimo, de todos los casos es que el Poder Judicial no es imparcial. Lo que atañe a la derecha no acaba de resolverse en años y años, y lo que atañe a la izquierda se resuelve con la rapidez del rayo.

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Nieves Sevilla Nohales es maestra y escritora.